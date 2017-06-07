屁股圓、有溝、要大 正版拉拉山水蜜桃這樣挑…

桃園市政府、復興區公所補助輔導在地水蜜桃果農的專用果盒。（記者李容萍攝）

2017-06-07 17:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區拉拉山水蜜桃進入盛產期，民眾陸續詢問如何選購到正版的拉拉山水蜜桃，復興區農會總幹事陳榮基表示，要挑到正宗拉拉山水蜜桃其實不難，用心觀察表皮上的細緻絨毛，貼紙無法貼上去，香氣獨特即可。而形狀則要掌握「底部渾圓」、「柄部有道溝」、「果形大」，必定成熟多汁、甜度高。

陳榮基說，市府近2年與復興區公所、農會，為了樹立正宗拉拉山水蜜桃品牌、防範市場假冒拉拉山水蜜桃，做了不少努力，民眾只要掌握以下兩個原則，包括向在地水蜜桃果農、專售拉拉山水蜜桃的經銷商及復興區農會採購，以及選購復興區農會產地標章設計，且由桃園市政府、復興區公所補助輔導在地果農的專用果盒，果盒上並標註有流水編號暗碼，或另加註有農場名稱及生產追溯條碼等標識，就不擔心會買到仿冒。

復興區長曾志湘也說，即日起至8月13日的每星期六、日協助果農在桃園八德創意市集、大溪慈湖停車場、桃園火車站前廣場、復興區公園停車場、復興區農會彩虹原夢館及北橫沿線的高義站、三光蘇樂站、巴陵橋兩側等地區辦理促銷展售活動及農民市集，歡迎民眾前往選購。另外，7月15日也在拉拉山上巴陵舉辦「水蜜桃感恩之夜」，邀請民眾上山感受拉拉山熱情。