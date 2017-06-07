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菜價凍漲有感？ 溪湖果菜市場：觀察未來一週

2017-06-07  17:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕受梅雨鋒面影響，產地蔬菜水傷嚴重，菜價順勢喊漲，在政府密集監控下，已釋出40公噸高麗菜穩定菜價，今日溪湖果菜市場蔬菜每公斤價格24.5元，比前一日下跌，跌幅達1成多。溪湖果菜市場表示，梅雨季後消費者在預期心理下，大家搶買，現在出貨量穩定，菜價緩漲，不過農損一定有，未來一週是觀察期。

連日豪雨，中部蔬菜產區泡水嚴重，雖然農民積極搶收，但在消費恐慌帶動買氣下，6日開市，溪湖果菜市場蔬菜每公斤價格27.4元，創下今年最高價，不過連日放晴，農民積極搶收，高麗菜已從每公斤25元降至23.4元，包心菜18元降至16.6元，青蔥35.7元降至29.1元，平均降幅超過1成，但民眾仍恐慌有菜蟲哄抬價格。

溪湖果菜市場總經理楊國強說，梅雨後消費者預期心理升高，原本採買1天的量，恐會增加為3至7天的量，因此也導致到貨量供應不足，加上承銷商搶進購儲，帶動瓜果類價格，才會從梅雨前11.7元漲至27.4元，其中波動較大的是青蔥、高麗菜，漲幅超過2至3倍。

楊國強說，花果類在下雨天無法授粉，可能斷貨無法採收，因此包括胡瓜、豆類都有漲幅，不過仍要觀察太陽曝曬後，植栽生長情況，不排除農損會再擴大，預期供貨量減少是必然。

農糧署中區分署副署長林美華表示，近日該署與各單位前往量販店、超市及傳統市場訪價，蔬菜價格合理，沒有異常波動，也無發現「菜蟲」情況。6日因市場需求，釋出40公噸高麗菜，未來視天氣狀況決定是否釋出冷藏與進口蔬菜，以免衝擊市場價格。

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  • 高麗菜需求增加，菜價翻漲2～3倍。（資料照，記者陳冠備攝）

    高麗菜需求增加，菜價翻漲2～3倍。（資料照，記者陳冠備攝）

  • 豪雨過境造成民眾消費預期心理，菜價一度喊漲。（記者陳冠備攝）

    豪雨過境造成民眾消費預期心理，菜價一度喊漲。（記者陳冠備攝）

  • 青蔥遇水易腐爛，民眾恐慌消費，造成價格連翻數倍。（記者陳冠備攝）

    青蔥遇水易腐爛，民眾恐慌消費，造成價格連翻數倍。（記者陳冠備攝）

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