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入合歡山拍攝一年半 導演讚嘆「美麗寶島」

太魯閣《合歡越嶺》短片導演廖東坤獨力揹負笨重器材入山，耗時一年半拍下合歡山珍貴的四季樣貌。（記者王峻祺攝）

2017-06-07  16:45

［記者王峻祺／花蓮報導］「找不到最喜歡的一幕，因為每一秒都太美！」台灣知名生態攝影家廖東坤，曾為國家公園拍過無數支珍貴影片，今年初才剛完成的太魯閣《合歡越嶺》短片，拍攝時程一年半，每天獨力揹負約30公斤重的攝影器材上山，雖耗費體力卻也因見證過無數多樣生態孕育過程，讓他真切讚嘆「台灣真是美麗寶島」。

廖東坤說，山能給人的東西太多了，包容、內斂甚至容納萬物，也因生命展演的面貌多元豐富，讓他不得不將原訂18分鐘的影片，往後延長到23分鐘，期望讓民眾透過短片與土地對話，感受合歡山的美好。

他說，一年半的拍攝工作期間，經常得揹負笨重器材走入人跡罕見處，為了克服天候變化的限制，每天都在花時間「等待」找尋生命最美瞬間，也因為等待過程，讓他真切體會「台灣寶島」名實相符，並見證合歡山是台灣生態展演的場所，孕育出許多台灣特有原生種。

廖東坤說，民眾可在《合歡越嶺》短片中，用最短的時間看見合歡山的四季變化，合歡山雖是台灣高山隔離的演化場域，但比起玉山、雪山卻相當容易親近，讓人每次上山都能找到不一樣的感動。

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