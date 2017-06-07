保育高山花園 太管處推「合歡越嶺」短片

太管處今早發表歷時2年完成的《合歡越嶺》短片，完整呈現高山動植物生態、溪流及壯麗的雲海變化，盼能喚起民眾對保育山林的重視。（圖翻攝於《合歡越嶺》短片）

2017-06-07 16:47

［記者王峻祺／花蓮報導］合歡山位於中央山脈北段，緊鄰太魯閣國家公園西側，一年四季自然景觀豐富，今年五月共逾九萬人次造訪賞花，是國內外遊客眼中的「高山花園」，太管處為喚起民眾保育山林的使命，今早發表歷時2年完成的《合歡越嶺》短片，完整呈現高山動植物生態、溪流及壯麗的雲海變化，即日起將在遊客中心及合歡山管理站播映。

景色變化多端的合歡山，在台灣高山群中，相對較親近，光是5月就有超過9萬人次上山，太管處2年前邀請生態攝影家廖東坤擔任導演，著手製作一部長約23分鐘，以生態之旅為主題的《合歡越嶺》短片，希望能讓遊客一睹合歡山的迷人樣貌。

太管處處長楊模麟指出，太魯閣國家公園廣達9萬多公頃，海拔橫跨零至3000多公尺，主要由台8線中橫公路及台14甲線合歡山霧社支線貫穿，短片就是以中橫公路為軸線，自2000公尺的霧林帶開始，深入深山區，呈現合歡山的四季景色、動植物生態、溪流及雲海，展現太管處30年來的保育成果。

他強調，合歡山境內因有便利的公路串聯，民眾均可自行開車上山遊憩、賞景，據今年統計至5月底，每月上山平均人數突破5萬人，5月更因高山杜鵑花季，總計吸引逾9萬人次造訪。

楊模麟說，《合歡越嶺》短片以4K攝影設備拍攝，音樂則是邀請來自法國團隊，專為影片作曲演奏，呈現高畫質、高品質的影像視覺震撼，內容除有雲瀑、花海、冰雪外，也在人群活動頻繁的中海拔霧林帶與合歡山區拍攝到台灣水鹿、黃喉貂等哺乳動物，還有帝雉、藍腹鷴、深山鶯、栗背林鴝等難得一見的高山鳥類。

太管處預計《合歡越嶺》短片將在太魯閣遊客中心及合歡山管理站播映，引領遊客一窺台灣海拔約3000多公尺以上的高山樣貌，欣賞合歡山變化多端又珍貴的經典影像，喚起民眾對保育山林的重視。

《合歡越嶺》影片

合歡山正值高山杜鵑開花期，今年5月共吸引9萬人次造訪。（圖由太管處提供）