這樣畫水墨台灣第1人 勇闖佳士得春拍

2017-06-07 16:39

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「我是正港台灣人啦！」第1次聽到「瀰力村男」的人，都會以為他是日本人，原來瀰力村男本名叫王家農，1960年在屏東縣里港鄉荖濃溪北岸的瀰力村出生，為了紀念出生地，開始以「瀰力村男」為名創作現代水墨，近年開創獨樹一格的水墨繪畫技法，不僅獲得收藏家賞識，其中1幅故居老樹畫作，在5月底登場的佳士得香港春拍中，拍出台幣近82萬，成為目前南台灣唯一進入佳士得拍場的現代水墨畫家。

巨型畫布上的點、線、面、斜紋肌理，透過增厚劑堆疊，刷墨後再擦拭墨漬，以水墨思維融入油畫的中併西技法，營造出獨特的層次、光影與深遠空間變化，有別於一般繪畫多以色彩、濃墨堆疊的「加法」方式創作，瀰力村男讓作畫過程像是雕刻般的「減法」，為現代水墨開創全新風格，辨識度極高讓人看一眼就很難忘。

瀰力村男說，他從國小就立定志向長大要當個畫家，但這對務農家庭來說是個不切實際的夢想，除了自己存錢買毛筆、蒐集報紙當宣紙練習，他還記得，家人看他熱愛畫畫，但又怕畫家無法維持生計，就叫他去畫招牌「至少有錢賺」，但一路走來，始終沒有減弱他對作畫的熱情。

瀰力村男從淡江大學畢業後，先後在電視台、百貨公司擔任美術設計，展現對商業空間的設計天份，台灣北、中、南知名商場都能看見他精彩設計，而他的另一個隱藏版身份則是保時捷賽車手，早年還曾帶領車隊環台，走過烈火青春的歲月，他始終不忘水墨畫家的夢想，近年開始回到家鄉找靈感，把對人生的體悟、山水的熱愛透過新觀念、技法與媒材轉成畫作。

參與佳士得中國當代水墨拍場的作品，是瀰力村男在2008年後院系列中的創作，屏東巴比頌畫廊董事長邱旭衝表示，瀰力村男被視為當今墨韻微彩創作第1人，從瀰力村男千層萬疊的景象中，彷彿能從枯樹、芒草間聽見荖濃溪的流水聲，這種「減法洗滌」的精妙技法，給了現代水墨不同的面貌，而「佳士得拍賣行」代表了精美絕倫的藝術品，其作品能夠進入拍場，也讓藝術界相當期待，這名台灣土生土長的藝術家持續在國際發光。