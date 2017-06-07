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因身體羸弱強身 輔英雙姝全大運奪金

2017-06-07  17:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大學生謝瑩、黃向君小時候都因身體羸弱，分別學習跆拳、空手道強身，謝瑩還曾因韌帶撕裂「當機」6年，兩人今年都在全大運摘金。

謝瑩和黃向君分別就讀輔英四技物理治療系和資訊管理系，2人際遇相仿，從小藉助運動改善體質；謝瑩拿下女生組53公斤組金牌，黃向君則奪全大運空手道第2量級金牌，過程勵志。

謝瑩從小動不動就氣喘吁吁，家人帶她到跆拳道館強身，她目前黑道3段，曾獲選雲林縣代表隊，高一因韌帶撕裂傷而停練6年，且飽受運動傷害困擾，一下雨即膝蓋僵硬，難以打直或彎曲。

大學即將畢業，謝瑩卻有從未奪金遺憾，因而將全大運視為最後一役，她以腳綁沙包增負重，找跆拳道校隊對打，在擂台上以擅長的下壓技巧過關斬將，打完冠軍賽已全身虛脫，被學妹扶著上台領獎。

謝瑩說，以前得失心太重，一上場會容易衝動，最後一役無牽無掛，反而發揮了實力，這是送給自己的最佳畢業禮物。

黃向君罹患先天性氣喘，曾因氣喘發作在家暈倒，國小時入選田徑、躲避球校隊，高中才接觸空手道，但她悟性高且勤練，練習3個月初試啼聲，就奪得高雄市長盃冠軍。

她已是空手道黑帶3段，去年全大運因後腳趾撕裂，與冠軍無緣，她認為從那裡跌倒就從那裡爬起，今年捲土重來果然不負眾望，她說想參加志願軍官班，保家衛國。

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  • 黃向君（右）、謝瑩（左）告別羸弱，在全大運奪金。（記者洪臣宏攝）

    黃向君（右）、謝瑩（左）告別羸弱，在全大運奪金。（記者洪臣宏攝）

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