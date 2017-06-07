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「他那根真粗啊！」 戲院內對話笑瘋網友...

2017-06-07  17:18

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾看電影，習慣左手1杯冷飲、右手1份點心，不過明明一樣價錢，他人的比較大份時，心裡可能會有點不是滋味。就有網友在批踢踢笨板上提到，進戲院前買了吉拿棒，沒想到就座後，男友驚覺隔壁手上的「那根好粗」，還好奇詢問在哪買的，沒想到結局令人傻眼。

原PO表示，昨與男友去看電影，入場前買了爆米花與吉拿棒，但搶食過程中，發覺男友眼神一直飄向身旁的「熱褲妹子」，正當她要發火時，男友卻開口說，「欸，為什麼他那根那麼粗？」

當下隨即「臉紅心跳、氣喘吁吁」地轉頭，偷看辣妹的男友，她驚呼，「不看不知道，看了嚇一跳，他那根針（真）的好粗啊啊啊啊，怎麼會有那麼粗的吉拿棒啦！」

原PO笑稱，自己與男友有如鄉巴佬般，「在那邊粗來粗去的讚嘆著他的那根（吉拿棒）」時，對方似乎感應到，便瞧了一眼，男友疑不甘示弱，「大起膽子」反問，「呃不好意思，請問你那個那麼大的吉拿棒也是這裡買的嗎？」

對方一聽，並無馬上答覆，「只是意味深長的（得）看著男友，緩緩地吐出令人尷尬的六個字，「我這個是油條」。神展開的對話內容，笑瘋一票網友，大讚「有笑有淚推」；還有人鼓譟，「去買根法國麵包跟油條拼了」；也有人調侃，「這粗細差很多」；另有人納悶，「怎麼會有人看電影吃油條啦」。

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  • 1名網友在批踢踢笨板提到，入場前與男友買了爆米花與吉拿棒，沒想到隔壁的比較大支，並展開笑料百出的對話內容。（資料照，記者廖振輝攝）

    1名網友在批踢踢笨板提到，入場前與男友買了爆米花與吉拿棒，沒想到隔壁的比較大支，並展開笑料百出的對話內容。（資料照，記者廖振輝攝）

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