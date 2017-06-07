學生反英語門檻提告敗訴 政大:樂見司法肯認校方訴求

2017-06-07 16:40

〔記者林曉雲／台北報導〕政大設有英外語畢業門檻制度，法律系學生賴怡伶反對此制，拒繳英檢合格證明，校方拒發畢業證書，賴怡伶為此控告政大，台北高等行政法院今天判決賴怡伶敗訴。

政大主秘王文杰表示，只要把英檢合格證明給校方，就可以隨時發畢業證書給她，當事人有權利救濟，校方也尊重當事人提出上訴，但校方樂見司法機關肯認政大的訴求。

主秘王文杰表示，任何當事人都有訴訟權利，重點在於當事人控告政大，是認為英文畢業門檻不合理，不過校方一向主張，依憲法第11條大學享有自治權，學校為維護學術品質，有權考核學生的學業及品性，在自治範圍內訂定畢業門檻，包括158個畢業學分等，高等行政法院判決政大勝訴，校方樂見司法機關肯認政大的訴求。

王文杰也說明，政大教務會議在本週一決議廢止英語畢業門檻，不是認為英語門檻不對，而是訴求在接受測驗之前，學生是否有充分的外語訓練，不能有不教而測的問題，提案訴求並非要廢門檻，而是要求須在學生有足夠且充分的英文能力之後，再接受此挑戰。

王文杰表示，政大在95年即訂定英外語畢業門檻，要充分考量當時訂定外語門檻的目標，主要是讓學生在進入職場前有充分足夠的相關外語基本能量，以面對多樣化的挑戰。