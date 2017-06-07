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明天為世界海洋日 環團力促海洋部

民代及立委力促成立海洋部。圖為我國漁船作業情形。（記者黃旭磊攝）

2017-06-07  16:39

［記者黃旭磊／高雄報導］明天（8日）是世界海洋日25週年，立委賴瑞隆、陳曼麗、Kolas Yotaka及環團人士力促成立海洋部，以專責單位推動海洋事務，讓台灣成為真正海洋國家。

世界海洋日從1992年創設，包括加拿大、挪威、韓國、印尼等國都順應潮流成立海洋部會，相較之下，我國四面環海卻無專責部會，海洋大學海洋事務與資源管理所所長黃向文、財團法人綠色和平基金會主任顏寧今天（7日）參與說明會力促。

賴瑞隆表示，台灣四周環海，遲未成立專責海洋部會，海洋保育、維護、科技及觀光休閒事務散居各部會，希望行政院加速成立海洋部，專責推動工作，讓台灣成為真正海洋國家。

黃向文說，台灣雖自傲為海洋國家，但政府組織零散、缺乏溝通，近來國民海洋意識抬頭，常有人民自發淨灘、維護海洋活動，呼籲在人民前進同時，政府也應加緊腳步，盡速成立海洋部。

顏寧強調，過去兩任政府皆曾強調過海洋立國、藍色革命，然而海洋使用、保育、開發依然發生競合現象，呼籲台灣應盡快成立海洋部，推動前瞻政策。

Kolas Yotaka以原住民觀點，強調達悟族、阿美族、撒奇萊雅族及排灣族都有大量人口仰賴海洋維生，而在國外朋友眼中，台灣確實是太平洋島國，呼籲盡速成立海洋部，這是台灣作為一個太平洋獨立海洋國家重要象徵。

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  • 民進黨立委賴瑞隆（右3）舉行「世界海洋日25周年，台灣應成立海洋部儘速通過海洋基本法」記者會，會中呼籲政府應通過海洋基本法，成立海洋部。（記者王藝菘攝）

    民進黨立委賴瑞隆（右3）舉行「世界海洋日25周年，台灣應成立海洋部儘速通過海洋基本法」記者會，會中呼籲政府應通過海洋基本法，成立海洋部。（記者王藝菘攝）

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