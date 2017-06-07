中市熊肯作團隊 在文創園區門口奉茶

熊肯作團隊在熊肯作文創園區門口設奉茶及讓弱勢民眾免費索取的愛心蔬果攤。（記者蘇金鳳攝）

2017-06-07 16:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕熊肯作文創園區因位在台中都會公園附近、都會園路旁，常有自行車騎士、清潔隊員、鋪路及修路燈的工人，由於附近很少有商家，因此熊肯作團隊在園區門口設「奉茶」；此外，還將愛心團體捐的蔬果，置於門口讓弱勢民眾自由拿取。

熊肯作團體從成立開始就一直從事公益，設在台中都會園區附近的文創園區木土坊，就會時常把製好的木工家具，捐給有需要的弱勢家庭。

由於熊肯作文創園區位在台中都會園區附近，該處相當偏僻，很少有店家，而都會園路上，時常有自行車騎士、修馬路、修路燈及清潔道路的工人經過，若身上帶的水不夠了，便無法及時補足水。

熊肯作團隊創辦人熊英芝一直很想回到傳統，將人情味拉回來，有意在園區門口設奉茶，希望給口渴急需要喝水的民眾，給予一杯水解渴。

此外，由於很多愛心團體，獲知熊肯作團隊時常從事公益，便捐很多二手物品及物資給熊肯作團體協助捐出，更有蔬果批發商，會贈送大批的蔬果給熊肯作團隊，希望能代為發送給無能力購買蔬果的弱勢家庭。

熊肯作團隊在該愛心企業捐出大批蔬果時，就會通知協助弱勢兒童課輔或者辦理共食、協助弱勢家庭的社團來領取，希望能做到「貨惡其棄於地，不必藏於己」的胸懷。

而熊英芝認為，協會照顧需要照顧的弱勢民眾，但有一些在社會陰暗角落，無人發現的弱勢民眾，誰能協助？

在獲得僑光科大生活創意設計系師生的協助，熊肯作團隊在門口展開創意奉茶，有準備一般開水及茶水，還有茶杯。

同時，在奉茶處還設愛心菜攤，熊肯作團隊把愛心團隊捐出及熊肯作團隊在菜園所種的蔬果設置在菜攤，讓弱勢民眾可以自由拿走，若一般民眾因拿，可以「隨喜」。

熊英芝表示，最近晚上，就看到有民眾取走蔬果，是因為這些弱勢民眾因為自尊心，不好意思白天來取，就利用晚上，因此園區的門口的燈都不會太早熄掉。

熊英芝表示，就有人跟她建議，如此做不怕有明明經濟能力很好的民眾貪小便

宜，拿走應該給弱勢民眾的蔬果，但她認為，不能因噎廢食，不能因少數貪小便宜的民眾，而影響對弱勢民眾的幫助。

熊英芝表示，有需要蔬果的團體可以跟她聯繫，請打24616373。