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怒海控塑 海洋公民基金會展開滅塑淨灘

2017-06-07  16:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島四面環海，飽受海漂垃圾危脅，其中最常見的海洋廢棄物，就是人類日常生活常用的塑膠製品，由於不容易腐壞，除了成為百年垃圾之外，更危害海洋生物的生存，澎湖海洋公民基金會今舉行怒海控塑淨灘活動。

根據資料統計，全世界總量總量1億5000萬噸的海洋廢棄物，其中7成以上都是民眾日常生活中最常使用的吸管、塑膠外帶杯、塑膠提袋、塑膠包裝容器、免洗餐具...等，讓我們的海不再純淨，而是塑膠濃湯；沙灘不再潔白，而是遍地垃圾；餐桌上的海鮮不再新鮮，而是塑膠碎片；海龜吃的不是水母，而是塑膠袋。

由於海洋已經在哭泣！澎湖海洋公民基金會表示再也無法忽視海洋的控訴，展開一連串的淨灘滅塑活動，今日率先在台電澎湖區營業處後方中衛海域展開淨灘活動，經由臉書號召及基金會志工串連，在該海域撿拾民眾丟棄的保特瓶等塑膠製品，希望以實際行動緩起民眾，不要再當環境的危害者，用淨灘行動來守護海洋。

另外，海洋基金會在淨灘之餘，也進行垃圾分類國別研究，發現澎湖最大的海漂垃圾來源，就是來自對岸中國，平均達到7成以上，部分迎風面地帶更高達9成，顯示澎湖最大的海漂汙染源來自中國，但卻因政治問題遲遲無法解決，澎湖本島還能仰賴淨灘清除部分垃圾，但部分離島海岸線卻呈現垃圾堆積如山的慘狀，也影響海洋生態。

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  • 海岸線垃圾多達七成是塑膠製品，澎湖海洋公民基金會舉辦怒海控塑淨灘活動。（記者劉禹慶攝）

    海岸線垃圾多達七成是塑膠製品，澎湖海洋公民基金會舉辦怒海控塑淨灘活動。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖沿岸堆積許多海漂垃圾，超過7成由中國海漂而來。（記者劉禹慶攝）

    澎湖沿岸堆積許多海漂垃圾，超過7成由中國海漂而來。（記者劉禹慶攝）

  • 人類垃圾餘毒，海龜幼年期不慎套入安全帽內緣塑膠，長大就成為忍者龜。（記者劉禹慶攝）

    人類垃圾餘毒，海龜幼年期不慎套入安全帽內緣塑膠，長大就成為忍者龜。（記者劉禹慶攝）

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