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癌篩放輕鬆 彰醫藝廊陶冶好心情

彰化醫院舉行防癌篩檢活動，數百位民眾排隊受檢。（記者陳冠備攝）

2017-06-07  16:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕由彰化縣防癌協會主辦、衛福部彰化醫院承辦的癌症防制宣導活動，今日在彰化醫院大廳舉辦成果展，經過1個多月社區宣導下，一早就有400多位民眾到院進行4癌（口腔癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌）免費篩檢，跟簡易肺功能檢測，成果顯著；為減緩篩檢等待時間，院方也在大廳兩旁展出彰化縣國學研究會的書法多幅作品，讓鄉親顧健康又陶冶性情。

彰化醫院今日在大廳舉行「防癌顧健康、你我逗陣來」癌症防制宣導及藝文走廊開展活動，為了帶動氣氛，活動現場並舉行「健康動動」趣味競賽，30個報名者將計步器綁在腳上，比看看3分鐘誰跳得比較多次，哨聲一響，只見參賽者奮力跳動，吆喝聲此起彼落，場面熱烈。

彰化醫院院長謝文淮表示，健保免費篩檢口腔癌、乳癌、子宮頸癌、大腸癌，符合資格的民眾不應該放棄，癌症若能早期發現，依現在的醫學技術大多是可以治癒的，所以我們積極踏進社區宣導，以求癌症能及早發現、及早治療，善盡公立醫院的責任。

另外，彰化縣國學研究會的會員聯展在大廳旁的藝文走廊開展，展出的44幅書法作品各具特色，有龍飛鳳舞的草書、行雲流水的行書及各種字體，交錯在牆面上，美不勝收。

彰化縣國學研究會理事長巫漢增說，多接觸藝術品，心情開朗，人就健康，也是防癌的一種方法。彰化縣防癌協會理事楊玉隆表示，保持心情愉快，確實能防癌，但民眾也一定要定期篩檢。

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  • 衛服部彰化醫院大廳藝廊展示書法作品，讓患者就醫放輕鬆。（記者陳冠備攝）

    衛服部彰化醫院大廳藝廊展示書法作品，讓患者就醫放輕鬆。（記者陳冠備攝）

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