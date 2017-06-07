北市電玩條例修正通過 1億元資本額限制放寬

2017-06-07 16:12

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今下午三讀通過《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》修正案，今起修正施行。修正重點包含：刪除電玩機台審查及相關罰則、放寬1億元申請資本額限制、修正施行前申請營業之業者，須另補齊土地使用分區允許及建物執照用途等資料。

《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》2011年11月10日公布施行，原法規共計14條，且多有限制。其中，原法條第4條3款明定，「公司或商業之登記實收資本額應為新台幣1億元以上」，導致法令公布施行至今，全台北市僅12間電子遊戲場。

業者屢反映，國內也是大型電玩機台製造商，但受到法令限制，機台只能外銷。為了促進經濟發展、電玩產業升級，《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》修正放寬部份限制，並刪除部分條文，全文自14條減為11條。

這次修正重點有三：第一，電玩營業場所仍只能設在購物中心、百貨中心或遊樂園內，且申請人營業資本額仍須達新台幣1億元以上。但新增「異業結盟」條款，若購物中心、百貨中心或遊樂園營業額達1億元以上，不受上述資本額限制；每處購物中心、百貨中心或遊樂園，限制提供1間電子遊戲場。

第二，中央針對電玩機台已有規格審查機制，原法條相關審查機制及罰則，全數刪除。

第三，修正案公布施行前，曾提出營業申請之業者，其申請書需另補齊「土地使用分區副條件允許使用項目」、「建築物使用執照用途」，以佐證該處符合電子遊戲場業使用，並經北市府依自治條例准否。