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恆春跨欄好手苦練出國 盼企業支持偏鄉體育

恆春110公尺跨欄好手陳永濬。（陳永濬提供，記者蔡宗憲翻攝）

2017-06-07  15:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島人口雖少，多年來培養出不少國內體育界好手，日前在亞洲青少年田徑錦標賽男子110公尺跨欄獲得佳績的跨欄好手陳永濬，同樣出身恆春鎮內，啟蒙教練王博顯日前特別前往鼓勵，期盼更多企業能看到偏鄉孩子的潛力，支持他們價格高昂的跑鞋及訓練費用，挖掘更多恆春之光。

出身恆春的小將陳永濬，在亞青少錦標賽跨出14秒07獲得第四名，目前就讀高雄林園高中二年級的他，從小在恆春半島長大，國中時曾接受王博顯的啟蒙並引薦專業教練，返國後除了向父親報喜訊，也特別跟王博顯分享喜悅，聊及多年訓練甘苦時，也希望成績能幫恆春半島的田徑選手發聲。

堅持以來自屏東恆春參賽的陳永濬說，從國一開始接觸田徑運動，教練發現他的彈跳能力特別好，希望他朝跨欄項目努力，並介紹專業教練指導，無意間開啟他對跨欄運動的喜愛，但家庭經濟小康，父親雖然全力支持，面對高昂的訓練、跑鞋費用，都是咬緊牙根硬撐，自己也是將練習用跑鞋撐到最後一刻才捨得更換。

「期盼企業能將目光投注偏鄉田徑運動。」王博顯表示，陳永濬天賦極佳，很早便嶄露頭角，但他仍面對生活及訓練設備拮据的狀況，許多還在國中階段努力，家境不佳卻具天賦的孩子，很可能因為支持不足，觀念傳統的家長一句「練體育沒前途」，就扼殺了一名運動好手，希望陳永濬在大賽的發光發熱，能喚起企業界對偏鄉運動選手的支持。

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  • 恆春110公尺跨欄好手陳永濬（中）。（陳永濬提供，記者蔡宗憲翻攝）

    恆春110公尺跨欄好手陳永濬（中）。（陳永濬提供，記者蔡宗憲翻攝）

  • 陳永濬向父親報喜訊，也特別跟王博顯（右）分享喜悅。（記者蔡宗憲攝）

    陳永濬向父親報喜訊，也特別跟王博顯（右）分享喜悅。（記者蔡宗憲攝）

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相關關鍵字： 亞洲青少年田徑錦標賽 企業界 跨欄
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