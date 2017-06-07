最老跨界達人 82歲的他當過老師、醫師、畫家

趙宗冠與家人攜手開美術聯展。（記者顏宏駿攝）

2017-06-07 15:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年82歲的知名畫家趙宗冠，堪稱是當今最老的「跨界達人」，年輕時喜愛繪畫，高中畢業後就去當美術老師，老師當了2年，又心儀醫師的工作，為人師表、杏林聖手、拿筆作畫無一不精，他與太太和子女自即日起在員林市立美術館做聯展，今天開展首日，趙宗冠分享他的「跨界心法」。

趙宗冠說，他出生在秀水鄉，從小就喜愛畫圖，在員農讀初中，升上員林高中，他都離不開畫圖，走到哪都想畫下來，後來高中畢業就迫不及待到小學教美術，教了2年，心中又滋長出「醫生夢」，為了圓夢，他在教課之餘，努力準備醫學院考試，後來考上中山醫學院，繪畫從此變成「興趣」。

他說，最喜歡畫玉山，玉山代表台灣的意象，寫生作畫時，不拘一格，有時利用顏色呈現景物的春夏秋冬的變化，因此能畫出自己的風格。

外界好奇，老師、醫師又是畫家，每一項都是專業，究竟要如何「跨界」？趙宗冠回答得很妙，他說，「我每一個時間都在休息」，不管看病、繪畫、教書，都是在「休息」。他強調，所謂「休息」就是全神貫注，達到忘我的境界，看病要非常專心，繪畫也一樣，經常做了忘記時間，連時間都忘記，表示已陶醉其中，沒有壓力，「別人看你很投入、很累，其實我樂在其中矣！」

他說，這一生已經做過35次展覽，這次應員林市公所之邀前來員林市美術館展出，員林是他的第二故鄉，年輕在這裡求學，他特別安排太太唐雙鳳、兒子趙凱文、長女趙爽妙、次女趙純妙、么女趙彩妙，做個全家福聯展，歡迎大家前來觀賞。