寶山綠竹筍清爽登場 週六來寶山水庫闖關

2017-06-07 15:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉「畫我青翠—綠竹筍產業文化展售促銷活動」，週六（10日）將在寶山水庫廣場登場，今天特別邀請名廚以綠竹筍等在地食材，做出特色料理為活動暖身，同時也進行綠竹筍評鑑，選出特等獎農友陳秀鳳、甜筍王林鳳琴。

副縣長楊文科表示，每年5月到9月為綠竹筍產季，依據農糧署調查，新竹縣綠竹筍種植面積約360公頃，產量約2414公噸，其中以寶山鄉生產最多，占88.5公頃，產量約619公噸。

寶山鄉農會和公所今天辦理綠竹筍評鑑，邀請農業專家，針對外觀、肉質、色澤、柔嫩度、甜度等項目進行評比。特等獎得主陳秀鳳這次是第3度摘冠，由先生鄭錦添代表領獎，他分享挑選綠竹筍的秘訣，謹記「白、彎、矮、肥」4大原則。甜筍王林鳳琴種筍10多年，她說「勤於農事，施肥澆灌」是不二法則。

寶山鄉長邱坤桶、縣議員邱振瑋、鄉代會主席陳東平等人，分享寶山綠竹筍常有供不應求的情況，由於竹筍離土之後老化速度快，不易保存，所以只有在產地才能吃到最鮮甜的綠竹筍；近年來，漸漸有青年返鄉接手綠竹筍產業，令人辛慰。

名廚楊俊民、陳添登、陳宗佑等3人，受邀以在地食材做特色料理，並推廣減少食物里程的環保概念，一道道清爽可口的佳餚，令人食指大動。

本週六的綠竹筍促銷活動時間，是上午8點半到下午2點半，也安排闖關遊戲、藝文表演和寫生比賽，分為幼兒、幼童、少年等3組，每組限定100人；寶山水庫環湖步道全長約3.2公里，途經兩座美麗的吊橋，適合全家輕鬆健行。