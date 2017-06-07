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公設缺無障礙設施 中市議員要求市府改善

2017-06-07  15:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯上石活動中心並未設無障礙空間，對長者很不方便，市議員楊正中表示，上石活動中心的階梯不但陡且每一階梯的距離都很大，老人家爬樓梯很危險，市府應該改善設斜坡道，且檢視全市每一個活動中心的無障礙設施是否完善。

市議員楊正中表示，很多長者向他反映，上石活動中心樓梯太陡了，上下樓很不方便，市府及相關單位應該儘早改善，以免長者上下樓危險。

西屯區公所區長何國裕表示，已前往會勘3次，由於該活動中心只有2層樓，若設電梯，不但公所經費不足，可能也浪費，目前朝向興建無障礙的斜坡道，但因為有很多民間私有的花卉擺設在活動中心旁，將先鑑界所有權，才能闢建斜坡道。

上石社區發展協會理事長馮華昌表示，他在擔任老人會會長時，很多長者就抱怨階梯太陡，而且每一階梯距離太大，建議闢建斜坡道，反映很多次，但市府都未改善，最近他接任協會理事長，再次反映，區公所已同意展開改善。

楊正中強調，西屯區有很多活動中心的無障礙設施不足或者是根本沒有無障礙設施，如何成里的活動中心的電梯時常故障，會把民眾關在電梯裡、逢福里的活動中心在地下一樓，沒有斜坡道及電梯。

楊中正強調，台中市有不少活動中心，有很多是相當老舊，無障礙設施嚴重不足，要求市府要全面進行檢視活動中心的無障礙設施是否完善，既然政府要推長照2.0，最基本的無障礙設施要先做，才能做到真正照顧老人。

何國裕則解釋，何成里的活動中心在3樓，1樓是超市、2樓是餐廳，電梯有定期健檢，但是因老舊，會時常故障，更換需要大筆的經費，會請經發局與廠商協商處理，而逢福里的活動中心，因為是跟民間承租，屬私有地公所無法處理。

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  • 上石活動中心沒有無障礙設施，市議員楊正中（右）要求市府改善（記者蘇金鳳攝）

    上石活動中心沒有無障礙設施，市議員楊正中（右）要求市府改善（記者蘇金鳳攝）

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