德安航空班機飛蘭嶼 落地後疑機械異常遭禁飛

2017-06-07 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕德安航空1架編號B-55577 DHC6400型小飛機，今日上午11時49分，降落蘭嶼機場後，疑因機械異常，民航局標準組獲悉後，下令禁飛，目前檢修中。

《聯合報》報導，民航局表示，當時小飛機落地後，於跑道上等了一下，又緩緩滑行，蘭嶼機場塔台接獲機師通報，「儀表顯示機械異常」，並回報民航局。

民航局收到消息後，立刻要求該飛機禁飛，且在原因尚未查明與排除前，將持續停飛。報導指出，這架飛機原訂今中午12時返回台東，目前正在蘭嶼機場停機坪檢修中。