國語日報工會發聲明 促林昭賢公開說明

2017-06-07 15:27

〔記者林曉雲／台北報導〕國語日報約有170位員工，針對國語日報董座鬧雙胞對薄公堂一事，國語日報社產業工會今天發出聲明，工會理事長王福鈞表示，國語日報董座鬧雙胞對簿公堂，數十億元都更利益肥滋滋是誰賺走？鬧得滿城風雨，工會呼籲董事長林昭賢應對資產是否被掏空公開說明，也要求教育部應出席董事會，保障員工權益。

王福鈞表示，站在員工的立場，不希望報社空轉，現在報社內一片低迷，員工也陷入恐慌，希望教育部能出席董事會指導，但教育部卻只是發函董事會，董事長林昭賢不依教育部裁示處理，不進行會議，5月8日流會，6月6日散會，使爭議無法處理，員工對於涉及龐大利益的都更，認為既無出資者，應由員工共享，任期屆滿該改選卻不改選，一級主管也是董事長任命，背後的利益，非常令人質疑，報社在進行都更，因為沒有勞工董事，也不清楚有多大的商機，不知道詳細內幕，員工擔心的是工作受影響，希望教育部能扛起主管機關責任積極介入。

工會聲明全文如下：

陪伴許多人一起識字、成長的《國語日報》，依據今天出刊的《鏡週刊》，董事長鬧雙胞，甚至爆出數十億資產恐將遭掏空的疑雲，正逢暑假才藝班招生之際，市場應聲跌停，引發員工恐慌。

董事長爭奪戰白熱化，爭議長達3個月，昨天召開19屆第14次董事會，董事長林昭賢仍未照教育部裁示處理，雙方依舊爭執未果，更嚴重影響報社營運以及社會形象。國語日報社產業工會發出聲明，現任董事長林昭賢應該公開說明，也籲請主管機關教育部長潘文忠，聽到國語日報員工的聲音，尤其國語日報都更大餅恐有「黑箱暴利」，需要積極介入處理。

19屆董事會任期屆滿，卻因現任董事長林昭賢以「連續兩次董事會未親自出席」為由，擅自解除曾永義、陳清溪、吳敏而、吳慶堂等4名董事，持續爭議至今，甚至用漫長的官司，規避主管機關教育部對《國語日報》的督導。

對照過往董事長傅斯年的社會清譽，不少現任董事皆為教育界爭議人物，如今鬧出董事長鬧雙胞的笑柄，造成《國語日報》不只是失去媒體的份量，辜負作者與讀者信賴，更令人有今不如昔之慨。

工會三點聲明如下:

1.董事會須遵守教育部相關裁示辦理。

2.根據今天上架《鏡週刊》的報導，國語日報社社產是否有被掏空之嫌，董事長需做公開說明。

3.增加勞工董事，下情上達，也共同監督董事會，以維報社社務正常運作及全體員工應有權益。