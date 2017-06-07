不出席王品股東會 戴勝益為書展開幕站台

戴勝益（左）與高餐大校長林玥秀（右）一起推薦好書。（記者洪臣宏攝）

2017-06-07 15:04

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今天王品股東會進行董事改選，前董事長戴勝益卻跑到高餐大為「益品書屋巡迴書展」首站揭幕。他帶426本私藏的飲食書籍，並信心滿滿地說：「看完這些書，一定對餐飲懷有憧憬。」

戴勝益退休後成立益品書屋推廣閱讀，第一次舉辦巡迴書展，就到20餘年前王品初創時的合作夥伴高餐大，戴也因而缺席了股東會，似乎意味全面退出，但戴面對媒體詢問沒有正面回應，只說：「不想模糊了焦點。」

戴今天最關心的焦點是主題為「餐飲翻轉孩子的未來」書展，高餐大圖書館原本就有許多餐飲書籍，配合書展打造一座「廚．藝文學牆」，戴勝益也特地訂製25個、每個36公斤折疊式書櫃，從台北運到展場，與高餐大校長林玥秀等人舉辦揭牌儀式。展覽時間從即日至23日止。

書展秉持益品書屋精裝本、封面吸引人、照片多於文字，以及在Google上較難找到的經典好書4大特色。戴勝益說「這些書他都看過，不是濫芋充數」，例如「甜點之王-法式烘培聖經」6月2日才上架，是最新書籍，「HERME（MACARON）」（馬卡龍聖經）是他最喜歡的甜點書籍。

戴勝益談起創業及心得時，強調餐飲是療癒行業，如果心情不好，但做出好吃的東西讓人高興，自己也會開心起來，「到餐廳用餐的人總會掛著笑容」，藉此鼓勵餐飲閱讀，進而對餐飲有興趣及更深認識。