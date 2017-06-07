大佳河濱公園 週末起開放兒童戲水區

台北市大佳河濱公園本週末起，將在共融式遊樂場內開放兒童戲水區。（圖由台北市水利處提供）

2017-06-07 14:48

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市大佳河濱公園今年4月剛開放的大佳共融式遊樂場，引進全台規模最大共融式沙坑，已成為親子玩沙聖地，隨著季節入夏，本週末起將加碼於每週六、日下午開放開放兒童戲水區，讓民眾到大佳河濱公園玩沙、戲水、玩遊具一次滿足。

水利處表示，大佳河濱公園一直是家長遛小孩的熱門地點，將開放的兒童戲水區有大型圓圈、竹蜻蜓、巨型花朵等造型噴水設施，沙坑內則有挖土機、沙桌、滑梯、攀岩及攀爬等設施，小朋友玩到過癮，大朋友則可到一旁薄膜涼亭下的輕食區，點一杯咖啡享受悠閒的親子時光。

按照規劃，大佳河濱公園兒童戲水區從6月10日起，固定於每週六、日下午3時至晚間6時開始噴水；7、8月每天噴水，1天將有3場次，分別為上午10時至10時40分、上午11時至11時40分、下午3時至晚間6時。

除了大佳河濱公園戲水區外，位於台北市北投區的關渡碼頭廣場亦有設置景觀乾式噴泉，同步自6月起開始噴水，6月及9月開放時間為每週六、日晚上5至8時，7月及8月則為每日晚上5至8時，該景觀乾式噴泉擁有26個噴頭，搭配不同顏色的LED燈光效果，但是做為景觀用途，不建議民眾進入噴泉內嬉戲。