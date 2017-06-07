清秀美眉94狂 做車床勇奪全國技能競賽中區冠軍

2017-06-07 14:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹高工機械科女學生陳明妍雖清秀可人，但做起粗重的車床、銑床等專業工作，和那些「漢草」勇健的男同學相比卻毫不遜色，日前她在全國技能競賽中拿下中區分賽冠軍，取得進入全國決賽的門票；市長林智堅表示，性別不應成為就業阻力，期盼她能繼續奮鬥，早日圓夢，成為一名專業機械工程師。

陳明妍有一雙深邃大眼與瓜子臉，從小就喜歡看爸爸做木工，很少把玩媽媽送給她的洋娃娃，總對玩具刀、木頭感興趣，上國中後，她就讀美容美髮技藝班，高職便決心朝自己的興趣努力，研修機械課程。

陳明妍指出，剛開始聽見刺耳的車床切割聲音，就令她退縮，加上女生的體型、體型很吃虧，男生一次就能完成的操作，她要練習百次，有時還達不到目標。經2年犧牲假日、早到遲退，終於熬過來，練成使用工具機進行五金加工的專長。

陳明妍表示，她曾遭鄰居嘲笑學工科會「不像女生」、「嫁不出去」，但同樣是學機械的哥哥卻支持力挺，讓她克服困難，勇於挑戰，現在以快、準、零失誤，成為中區5縣市「車床、銑床」王。

勞工處長黃錦源說，依據104人力網路銀行統計及勞動部勞動力發展署「台灣就業通」網站資料庫顯示，截至今年4月2日止，傳統產業職缺為各行業之冠。職缺最多的就是機械工程師，有3千多個職缺，新鮮人起薪3萬6千元，平均薪資4萬3千元。每位相關科系畢業生平均有3至5個工作機會，是事業單位爭搶的人才。