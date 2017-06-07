| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
天熱！5名應屆畢業生戲水落海 救起4人1失蹤 整理廢棄塑膠物遭壓傷 工人1傷1命危 伊朗國會爆槍擊 至少1死2傷
 首頁 > 生活

清秀美眉94狂 做車床勇奪全國技能競賽中區冠軍

2017-06-07  14:51

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹高工機械科女學生陳明妍雖清秀可人，但做起粗重的車床、銑床等專業工作，和那些「漢草」勇健的男同學相比卻毫不遜色，日前她在全國技能競賽中拿下中區分賽冠軍，取得進入全國決賽的門票；市長林智堅表示，性別不應成為就業阻力，期盼她能繼續奮鬥，早日圓夢，成為一名專業機械工程師。

陳明妍有一雙深邃大眼與瓜子臉，從小就喜歡看爸爸做木工，很少把玩媽媽送給她的洋娃娃，總對玩具刀、木頭感興趣，上國中後，她就讀美容美髮技藝班，高職便決心朝自己的興趣努力，研修機械課程。

陳明妍指出，剛開始聽見刺耳的車床切割聲音，就令她退縮，加上女生的體型、體型很吃虧，男生一次就能完成的操作，她要練習百次，有時還達不到目標。經2年犧牲假日、早到遲退，終於熬過來，練成使用工具機進行五金加工的專長。

陳明妍表示，她曾遭鄰居嘲笑學工科會「不像女生」、「嫁不出去」，但同樣是學機械的哥哥卻支持力挺，讓她克服困難，勇於挑戰，現在以快、準、零失誤，成為中區5縣市「車床、銑床」王。

勞工處長黃錦源說，依據104人力網路銀行統計及勞動部勞動力發展署「台灣就業通」網站資料庫顯示，截至今年4月2日止，傳統產業職缺為各行業之冠。職缺最多的就是機械工程師，有3千多個職缺，新鮮人起薪3萬6千元，平均薪資4萬3千元。每位相關科系畢業生平均有3至5個工作機會，是事業單位爭搶的人才。

廣告
  • 新竹高工機械科女學生陳明妍雖清秀可人，但做起粗重的車床、銑床等專業工作，和那些「漢草」勇健的男同學相比卻毫不遜色。（記者王駿杰攝）

    新竹高工機械科女學生陳明妍雖清秀可人，但做起粗重的車床、銑床等專業工作，和那些「漢草」勇健的男同學相比卻毫不遜色。（記者王駿杰攝）

  • 新竹高工機械科女學生陳明妍（前排左三）日前在全國技能競賽中拿下中區分賽冠軍，取得進入全國決賽的門票。（記者王駿杰攝）

    新竹高工機械科女學生陳明妍（前排左三）日前在全國技能競賽中拿下中區分賽冠軍，取得進入全國決賽的門票。（記者王駿杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 技職教育 新竹高商 車床技術
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：清秀美眉94狂 做車床勇奪全國技能競賽中區冠軍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.