技專校院評鑑：仁德醫專幼保系被評為三等

2017-06-07 14:48

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天下午公布最新一波技專校院評鑑結果，105學年計有7所科技大學、4所技術學院、6所專科學校接受綜合評鑑，其中唯一未通過評鑑的是南亞技術學院視覺傳達設計系，教育部技職司司長楊玉惠表示，該系的師資和課程規劃未見改善，106學年已停招，雖然評鑑與獎補助和招生名額脫勾，但因涉及學生權益，教育部會持續要求和關注。

此外，楊玉惠說明專科專業評鑑結果，有31個系科被評一等，17個系科被評為二等，只有仁德醫護管理專科學校幼兒保育科被評為三等，主要是師資不足，包括老師應備的相關專業證照不足，該系科的發展不夠聚焦，未落實老師的評量，設備使用也不清楚，評鑑委員認為有很大的進步空間。仁德醫護管理專科學校申請在新學年調漲學費，幼保科卻被評三等，楊玉惠表示，雖然評鑑和學費調漲脫勾，但學校仍要去思考如何自我提升，另在明年實施的高教深耕計畫中也需提出說明。

楊玉惠表示，這次受評的7所科技大學和4所技術學院在「校務類」全數通過，代表受評學校在校務治理及發展都有清楚的方向，受評學校包括台北商業大學、澎湖科大、大仁科大、中華科大、育達科大、華夏科大、僑光科大、亞東技術學院、南亞技術學院、德霖技術學院、蘭陽技術學院等。

相關影音