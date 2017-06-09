影片》原來霞海城隍廟還能祈求這些事？ 隱藏版特色報你知！

霞海城隍廟除了求姻緣，竟然還能幫信徒趕小人？（圖片授權：台北霞海城隍廟）

2017-06-09 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕想到霞海城隍廟只想到祈求姻緣嗎？如果還停留在這些片面資訊，那麼你對於這座三級古蹟就認識的太少了，其實這裡不僅可以保佑民眾事業順利、趕走身邊的小人，甚至還有祈求姻緣之後的售後服務喔。此外，參拜後必喝的平安茶又有什麼特殊意涵呢？今天小編要帶大家來看看， 廟宇界的哆啦A夢 到底有多大的魔力，讓信眾趨之若鶩，信的不要不要的！



想要擺脫厄運？義勇公幫你趕跑半徑50公尺內的小人

最近總是負運纏身？每天工作量都大到喘不過氣，絞盡腦汁提案之後卻還要被老闆罵得要死，偏偏同事三不五時趁機在背後捅兩刀，結果人家天天都準時壓線打下班卡，只剩下可憐兮兮的你就著檯燈加班。 想要趕跑方圓五百里內的小人嗎？ 偷偷告訴你，其實霞海城隍廟不只月老遠近馳名，這裡的義勇公還能幫你把身邊的「壞東西」通通趕跑！

根據霞海城隍廟的歷史記載，1853年「頂下郊拚」械鬥事件，導致當時位於八甲庄的霞海城隍廟遭到祝融，當時為了保護神像，有不少未婚青年葬身火窟，廟方為了感念這些人的壯烈犧牲，在1859年重新修建完成的城隍廟偏殿，設立義勇公龕。相傳義勇公可以保佑信眾「小人不近身」，只要於參拜時誠心向義勇公報告詳細情況，義勇公就會幫忙把你身邊的小人通通趕跑，而心願完成時，也要記得回到廟裡向稟告噢！

祈求姻緣還能享有「保固服務」？城隍夫人保佑你家庭和諧

雖說感情是需要兩人共同經營的，但在向月老祈求良緣找到對的另一半後，若是還能享有 「戀愛保固服務」 的話該有多好啊？別擔心，城隍夫人可以達成這項心願，順利求得姻緣後帶著喜餅來到城隍廟還願時，記得到偏殿參拜城隍夫人，並將「城隍夫人鞋」請回家放在衣櫃裡，記得鞋尖要朝內不能朝外，這樣才能保佑你家庭幸福和樂。

▲城隍夫人鞋（圖片授權：台北霞海城隍廟）

參拜結束來杯甘甜的平安茶！解渴還能帶來好運

參拜結束之後，記得喝一杯廟方提供的平安茶，這是以信徒祈求姻緣時所留下的砂糖，再加上紅棗、枸杞等熬煮而成，至於為什麼會選擇紅棗與枸杞呢？根據廟方表示，紅棗是取其希望 「早」日找到好的因緣 的諧音，而枸杞的台語則代表 照「顧」的意思 。此外，因霞海城隍廟緊鄰賣乾貨的迪化街，因此取用在地特色與宗教文化結合，讓每個來城隍廟的信徒，都能在喝茶沾沾喜氣的同時，也嚐到這些食材的美味。

▲平安茶（圖片授權：台北霞海城隍廟）

想要更加了解霞海城隍廟的特色嗎？跟著文章指引到大稻埕走一遭吧，不管是趕小人、求姻緣還是單純想要保平安，這裡都值得你來深度探索喔！