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謠傳封掉中央市場 台東市︰不實傳言

台東市中央市場是台東縣最重要的傳統市場。（記者黃明堂攝）

2017-06-07  14:44

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中央市場是全縣最重要的傳統市場，但老舊問題多，市長張國洲坦言：「它就是危樓」，擬定維持現狀、就地改建、擇地重建3大因應方案，並召開公聽會由民意決定。

中央市場位於台東市精華地帶，是全縣人潮最多的市場，與市民生活息息相關，它的未來，受到矚目。張國洲今天到代表會施政報告，特別針對中央市場現況及未來加以說明，並澄清坊間謠傳今年10月就要封掉中央市場，是不實傳言，都還在評估中，就算改建，也會在下屆市長實施。

張國洲說，中央市場已有54年歷史，近年來屋頂漏水、外牆剝落，103年間發生天花板掉落砸中民眾事件，被判國賠320萬元，後來又有婦女著高跟鞋卡溝成傷，也判賠20萬元。市公所雖然花了300萬元在天花板築防護網，防止水泥塊直接掉落，但漏水問題仍難解。

張國洲說，只要市公所請結構技師鑑定中央市場屬於危樓，它就得馬上停用，如此將對民眾及攤商產生立即影響，因此他不願這樣做，目前有3大方案來因應。

他說，第1個是維持現狀。根據目前的調查，這是最多攤商支持的方案，但問題將繼續存在；第2案是就地拆除重建，但會有兩大問題，一是3年重建期須另闢臨時市場供攤商營業，至少白白花掉5千萬元，且無財源；第二是目前240個攤商都集中在1樓營業，受限於建蔽率及容積率，就地改建後，有半數須遷到2樓，這將產生分配問題。

第3個方案是市公所傾向支持的，也就是擇地重建，不過，周遭店家都擔心市場遷走後，地段將沒落，因此持反對立場。

張國洲說，市公所正以50萬元招標委託顧問公司評估最可行之道，最終會召開公聽會，由民意決定採行何種方案。

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  • 中央市場曾天花板掉下水泥塊砸人，國賠320萬元，市公所在天花板架防護網。（記者黃明堂攝）

    中央市場曾天花板掉下水泥塊砸人，國賠320萬元，市公所在天花板架防護網。（記者黃明堂攝）

  • 台東市長張國洲今天施政報告時說明中央市場現況及未來處置方案。（記者黃明堂攝）

    台東市長張國洲今天施政報告時說明中央市場現況及未來處置方案。（記者黃明堂攝）

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