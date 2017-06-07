柿子落果不列災損？農業局強調全都受理再會勘

豪大雨造成潭子區的柿子嚴重落果。（記者歐素美攝）

2017-06-07 14:35

〔記者歐素美／台中報導〕6月1日起連續4天大雨轟炸，造成潭子、豐原等地區柿子落果嚴重，但農友反映，問區公所，區公所卻表示目前正值柿子生理落果期，所以不列入這次農業天然災害現金救助範圍，認為不公平；農業局強調只要農友申報，區公所皆會受理，再派員會勘鑑定是否為大雨造成落果所致，若為大雨造成落果而非生理期落果，就可列入農業天然災害現金救助。

潭子區果樹第一班班長蕭宗仁表示，這次豪大雨造成潭子、豐原區等柿子落果嚴重，他的果園種植筆柿及四周柿，災後發現落果皆達五成以上，但詢問區公所，區公所卻表示，目前正值柿子生理落果期，所以無法列入農業天然災害現金救助，十分不公。

蕭宗仁說，柿子落果與氮肥有很大關係，生理落果期主要集中在農曆節氣「芒種」附近，但今年因氣候的關係，果樹生長較往年慢約20天，而且他怕下雨落果，至今未施用氮肥，這次嚴重落果明顯是大雨所致，無法列入災損很不合理。

潭子區農友張俊傑也表示，目前雖值柿子的生理落果期，但落果率實在太大，並非生理落果所致，而是天災才會這麼嚴重。

農業局作物生產科長陳英琮表示，針對柿子落果問題，農業局昨已邀集農改場、農糧署及各區公所等開會研議，並教導區公所人員一如何辨別判定是生理期落果或天災造成落果，只要農友向區公所申報農業天然災害現金救助，區公所都會受理，再派員會勘判定是否因下雨造成落果或生理落果所致，只要是下雨造成的落果，即可列入救助，但部分區公所初步受理4件，會勘發現符合救助的僅有1件，其餘3件都是生理落果。