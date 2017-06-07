北門農工北門七子文學步道啟用 傳承鹽分地帶精神

2017-06-07 14:32

〔記者楊金城／台南報導〕國立北門農工在校園打造一條「北門七子」文學步道，在職校營造文學氛圍，帶領學生了解鹽分地帶文學的歷史，緬懷文人努力向學，傳承鹽分地帶精神。

日治時期「北門郡」鹽分地帶是台灣新文學發源地之一，以吳新榮醫師為首的「北門七子」也是鹽分地帶文學的代表人物，「北門七子」指的是吳新榮、莊培初、林清文、林芳年、王登山、徐清吉和郭水潭。

「北門七子」文學步道長約80公尺，步道造型就像一隻毛筆形狀，特別的是「北門七子」每位詩人文學家的解說牌也有中、英、日語介紹，解說牌造型像書卷，步道上並有書本、紙、文鎮、墨「文房四寶」造型的休憩座椅。

文學步道在「筆尖」的一端有大理石雕刻的公共藝術品「鹽立方」，由校友鄭啟驊捐贈，藝術家郭文昌和劉畹芳以鹽山意象呈現北門文風的情感意涵，而在「筆頭」一端有不鏽鋼製「人本推手」公共藝術品，由校友陳子香的兒子陳世雄捐贈，藝術家郭文昌以太極推手形態表現教育的人本思想。

這條「北門七子」文學步道今天啟用，是濱海大北門區唯一以鹽分地帶文學家為主題的書道，北農學生反應不錯，了解「北門七子」的文學歷史，校長張福祥說，打造文學步道提升校園文藝氣息，鼓勵學生學習文學家關懷家鄉、前人打拚篳路藍縷精神。

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