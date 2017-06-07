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台東首場汽車駕訓班路考 考生：場考比較難

台東一駕訓班的考生們今天進行道路駕駛考試。（記者王秀亭攝）

2017-06-07  14:32

［記者王秀亭／台東報導］汽車道路駕駛考照5月1日已經上路，經過1個月的駕訓場訓練，台東地區首場駕訓班道路考照的學員，今天在知本火車站應考。

首批應考者有39人，經過筆試、駕訓場考試及3.2公里的路考，達悟族張琇蓉是縣內第一個通過路考的考生，她說，最怕忘記該注意的動作而被扣分，其實路考只須注意臨時狀況，比場考還簡單。

台東監理站長周志昌表示，縣內有3家汽車駕駛訓練班，在市區的2家駕訓班皆可原場考照，在知本的東陞駕訓班今天辦理縣內首場道路考照，39名考生通過筆試、場考後，在知本火車站旁的路考起點集合，考生們互相加油打氣，也有考生緊張地在角落默默複習。

首位考生張琇蓉在周志昌等人的加油打氣聲中，展開路考，從檢查輪胎、胎壓，到觀察有無來車後，坐上駕駛座繫好安全帶，每個動作都很到位，隨即開車上路，10幾分鐘後，順利回到起點，取得汽車駕照。

「考取駕照好開心。」張琇蓉說，駕訓班教練每天都耳提面命相關注意事項，自己考前也多次在心裡重複每個細節，照平常心應考沒太大困難，只怕忘記該做的動作，認為新制比舊制好，有路考才有足夠的經驗，面對開車上路後的各種狀況。

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  • 台東地區第一場道路駕駛考試今天上午在知本火車站旁舉行。（記者王秀亭攝）

    台東地區第一場道路駕駛考試今天上午在知本火車站旁舉行。（記者王秀亭攝）

  • 台東第一位參加道路駕駛考試的張琇蓉（左），順利過關！（記者王秀亭攝）

    台東第一位參加道路駕駛考試的張琇蓉（左），順利過關！（記者王秀亭攝）

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標題：台東首場汽車駕訓班路考 考生：場考比較難


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