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急降雨新北淹水 議員批河川區域排水防洪標準不足

2017-06-07  14:26

〔記者何玉華／新北報導〕0602豪大雨造成新北市積淹水災情嚴重，新北市議員賴秋媚、王淑慧、許昭興、邱婷蔚質疑排水、防洪設施不足，要求市府檢討是否有人禍；市長朱立倫表示，已針對各區積淹水原因進行檢討，除改善及加強各項區域排水設施、提高河川防洪標準外，也積極推動透水防水新觀念、新工法，以降低強降雨帶來的損害。

雖然朱立倫表示，這次災情以北海岸及淡水、八里等區災情較嚴重外，但在議員的追問下，他坦承29區幾乎都有積淹水的情形，主要除瞬間雨量超乎預期，部分區域排水設施不足，也是造成積水現象的原因。

朱立倫說，統計全市約650多處發生積淹水災情，以捷運淡水線竹圍站至紅樹林站淹水情形為例，原因主要是原本排水設計不足所致；部分捷運工地路段或市區其他工地出現淹水，是工地未完工或排水設施未完成所致。

對於有週刊報導因為水情預警系統失靈導致災情嚴重，且八里區是因為水利局施工的地下水道系統，原本該在汛期來臨前完工，但至今卻仍未完工；朱立倫表示，八里地區淹水主要是地勢低窪及目前汙水下水道工程尚未完工，無法發揮排水作用，水利局長古沼格也澄清，水情資訊系統與抽水功能無關，八里施工中的是污水下水道非雨水下水道，與淹水無關。

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  • 新北市議員賴秋媚、王淑慧、許昭興、邱婷蔚質疑上週爆雨造成全市多處積水，質疑排水、防洪設施不足，要求市府檢討是否有人禍。（記者何玉華攝）

    新北市議員賴秋媚、王淑慧、許昭興、邱婷蔚質疑上週爆雨造成全市多處積水，質疑排水、防洪設施不足，要求市府檢討是否有人禍。（記者何玉華攝）

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