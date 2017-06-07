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保健》夏天冰品冷飲不忌口 國中女學生月經嚴重失調

2017-06-07  14:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓女學生去年升讀一所私立國中一年級，課業壓力加大，又遇上初經來潮，生理期紊亂、經痛難耐，她向平鎮區壢新醫院求鎮，中醫師顏俊秉發現，她喝冰冷飲料毫不節制，也是重要原因之一。

黃姓女學生一開始都不敢告知家人，只能默默忍痛、或靠吃止痛藥，還好家人帶著她前往壢新醫院，想要幫她調理身體以利轉骨長高，顏俊秉才能在診療過程中，發現她的生理期紊亂。

顏俊秉說，女學生的生理期不規則，白帶分泌物也異常增多，除了課業壓力大，更因為她常在課後趕補習過程中，吃東西不講究、喝冰冷飲料不節制，才會讓月經不順、經痛嚴重、分泌物增多，還好經過吃中藥調理，黃姓女學生的月經不順等問題，已經大幅改善。

顏俊秉說，女生長期吃冰品冷飲或涼性的食物，會讓子宮長期處於虛寒狀態，容易影響體質、造成月經不調、甚至可能影響生育，年紀漸長時，還會有更年期提早報到、提早停經等困擾。

顏俊秉說，女生應從年輕就「為健康存老本」，飲食應該節制，例如夏天不宜過量食用冰品冷飲，以及西瓜、香瓜、鳳梨、梨子、苦瓜、絲瓜等屬性偏涼的蔬果，烤、炸、辣等刺激性食物也要避免過度攝取，搭配生活作息正常、適度運動、保持心情放鬆，就能幫助建立良好體質。

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  • 壢新醫院中醫師顏俊秉建議女生盡量少喝冰品，應從年輕就「為健康存老本」。（記者周敏鴻攝）

    壢新醫院中醫師顏俊秉建議女生盡量少喝冰品，應從年輕就「為健康存老本」。（記者周敏鴻攝）

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