| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
天熱！5名應屆畢業生戲水落海 救起4人1失蹤 整理廢棄塑膠物遭壓傷 工人1傷1命危 伊朗國會爆槍擊 至少1死2傷
 首頁 > 生活

豪大雨釀災 新北農漁損失逾2000萬

上週豪大雨造成新北市北海岸地區農作物受損。（農業局提供）

2017-06-07  14:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕上週豪大雨襲台，重創新北市北海岸地區，農業局統計，目前農作物、漁業及農田流失埋沒受損金額超過2000萬元，包括三芝西瓜、金山甘藷田慘遭泡水，恐影響今年產量。

農業局邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，查報農損情形。據統計，目前農作物損害面積190.24公頃，損害程度約26%，換算無收成面積48.54公頃，農損金額約660.2萬元；農田流失埋沒14.04公頃，損失金額約1195.4萬元；漁業損失176.4萬元，總計新北市農漁業損失共2032萬元。

其中三芝西瓜19公頃、金山甘藷54.57公頃、金山及萬里苗圃21公頃較嚴重，其他如茭白筍、文旦柚、各項葉菜瓜果也有零星災情。漁業損失主要為金山、萬里的鱒魚、鱘魚流失。

農業局農牧經營管理科股長游富鈴指出，三芝西瓜7月開始採收，已經結果的果實，泡水後恐品質不佳，還在開花的瓜果影響不大，金山甘藷5月初植苗，目前進入藤蔓生長階段，由於農民過去沒有遭遇類似經驗，將持續觀察甘藷生長情形。

農委會6月4日公告新北市為「0601豪雨」農業天然災害救助的現金救助及低利貸款地區，新北市各區公所6月5日起至6月14日受理申報。西瓜、苗圃每公頃6萬元、甘藷每公頃2.4萬元、瓜果每公頃3.6萬元、短期葉菜每公頃2.4萬元，農田埋沒每公頃5萬元、農田流失每公頃10萬元。

若有貸款需求，可持災害證明書、農業天然災害復建及復耕計畫書、使用土地及設施合法證明等文件，至各農漁會辦理申請低利貸款，貸款利率為1.04%。

廣告
  • 三芝西瓜田慘遭泡水，恐影響今年收成量。（農業局提供）

    三芝西瓜田慘遭泡水，恐影響今年收成量。（農業局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 106年62豪雨 豪雨 農漁損失
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：豪大雨釀災 新北農漁損失逾2000萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.