豪大雨釀災 新北農漁損失逾2000萬

上週豪大雨造成新北市北海岸地區農作物受損。（農業局提供）

2017-06-07 14:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕上週豪大雨襲台，重創新北市北海岸地區，農業局統計，目前農作物、漁業及農田流失埋沒受損金額超過2000萬元，包括三芝西瓜、金山甘藷田慘遭泡水，恐影響今年產量。

農業局邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所組成勘災小組，查報農損情形。據統計，目前農作物損害面積190.24公頃，損害程度約26%，換算無收成面積48.54公頃，農損金額約660.2萬元；農田流失埋沒14.04公頃，損失金額約1195.4萬元；漁業損失176.4萬元，總計新北市農漁業損失共2032萬元。

其中三芝西瓜19公頃、金山甘藷54.57公頃、金山及萬里苗圃21公頃較嚴重，其他如茭白筍、文旦柚、各項葉菜瓜果也有零星災情。漁業損失主要為金山、萬里的鱒魚、鱘魚流失。

農業局農牧經營管理科股長游富鈴指出，三芝西瓜7月開始採收，已經結果的果實，泡水後恐品質不佳，還在開花的瓜果影響不大，金山甘藷5月初植苗，目前進入藤蔓生長階段，由於農民過去沒有遭遇類似經驗，將持續觀察甘藷生長情形。

農委會6月4日公告新北市為「0601豪雨」農業天然災害救助的現金救助及低利貸款地區，新北市各區公所6月5日起至6月14日受理申報。西瓜、苗圃每公頃6萬元、甘藷每公頃2.4萬元、瓜果每公頃3.6萬元、短期葉菜每公頃2.4萬元，農田埋沒每公頃5萬元、農田流失每公頃10萬元。

若有貸款需求，可持災害證明書、農業天然災害復建及復耕計畫書、使用土地及設施合法證明等文件，至各農漁會辦理申請低利貸款，貸款利率為1.04%。