以前與塑化劑為伍 他現在成「有機」講師

李恭祿以前與塑化劑為伍，現在成為「有機」講師。（圖為屏東縣政府農業處提供）

2017-06-07 14:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕曾在化工廠擔任主管的李恭祿，長達22年與塑化劑為伍，10年前李恭祿決定放棄百萬年薪工作，返鄉接手父親留下的農地，沒有務農經驗的李恭祿重頭學起，不僅成為屏東內埔第1家取得有機水稻認證的農場，現在李恭祿還是專業的有機講師。

李恭祿說，他從大學化工系畢業後，就進入南亞塑膠服務，家裡約5分大的農田就租給別人耕作，過去農民多用慣行農法，常常噴灑農藥，因為住家就在農地旁，他在公司接觸塑化劑、回家又聞農藥味，長期暴露在惡劣的環境下，他認為健康早晚亮紅燈，於是決定把工作辭掉，收回農田做對身體、環境有利的事。

下定決心做有機後，李恭祿參加農委會園丁計畫培訓、屏科大有機農產品經營等課程，還在自家農地周邊挖了1圈生態池，與鄰田保持距離避免污染，結果以有機方式種水稻才1年，不僅豐收情景讓地方老農驚訝，稻田裡還出現了台灣少見的彩鷸等水鳥。

李恭祿說，從轉型期到有機驗證通過，他花了很多時間經營，除了有機耕作，他也利用農業廢棄的枯枝落葉及介質重新發酵成堆肥，家庭用水透過循環及油水分離處理，讓廢棄物變成資源。

從塑化劑到有機，李恭祿在埋頭苦幹之餘，還考取了有機講師，在校園開講並開放自己的農田給青農們實習，他說，有機產業受到越來越多人肯定，但凡事起頭難，所以他希望分享自己的經驗，帶動更多人一起為家鄉留下美好的生態環境。