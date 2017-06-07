週刊揭世大運4大亂象？世大運發言人駁火嗆爆料人

2017-06-07 14:00

〔記者何世昌／台北報導〕2017台北世大運倒數72天。有週刊爆料以「世大運四大亂象」為題指，包括耗資21億元新建的籃球場，只能辦預賽；選手餐廳疑似綁標，且得標廠商進度落後；開閉幕典禮使用的大型LED螢幕險高價租用中國二手貨，賽事計時計分系統竟用8年前台北聽奧的老舊器材。世大運發言人楊景棠今率組委會團隊逐一釋疑，並指如果外界對世大運有疑慮很願意主動說明，但請不要用不具名的不實爆料的方式。

針對斥資21億元籃球場只辦預賽。世大運組委會綜合行政處副處長張勝傑稱，和平國小觀眾座席7000席，適合舉辦中型賽事。但考量籃球賽在國內很受矚目，因此決賽移師觀眾座席1萬2000席的小巨蛋。

媒體詢問，如果決賽辦在小巨蛋，當初何必興建和平國小籃球場？楊景棠回應，籃球循環賽多，場地需求量高，單一場館無法分擔。

針對餐廳疑似綁標，且菜單還未喬定。楊景棠否認綁標，顧問標所開的建議，在執行標都僅是參考，況且國內並沒辦過大型的綜合型賽會，相關餐具形式都只是建議，並不一定要這樣去執行；至於菜單已於3月提報FISU確認，本週會公布。

針對大型LED螢幕險高價租用中國二手貨。世大運組委會文化處開閉幕組長張婷說明，大型LED螢幕的使用完全依據展演需求採購，解析度與亮度都要符合展演需求，先問過台灣廠商無法供應大量需求，才找中國廠商，但租賃價錢不如外界所傳人民幣1千萬，僅有人民幣2百萬左右，目前已有部分樣品在台灣檢測，也到上海廠檢測，出關來到台灣之後，還是會做檢測。

針對賽事計時計分系統竟用8年前台北聽奧的老舊器材。世大運組委會資通訊管理處長鄭信一表示，在田徑測試賽時，場中4面的顯示器，廠商因故使用到聽奧時留下的計分板，發現此狀況後，已發文廠商，且將會扣款；保證正式比賽時，同樣狀況絕不再發生。

另也強調，該標案並沒有追加過預算，招標時僅公告1次、1次就標出去，並沒有追加預算的情形。