這款米太搶手讓農會背黑鍋 美濃米新鮮上市

美濃米即使冷飯不會變硬，反而更Q彈有香氣，適合為家人帶便當。（記者黃佳琳攝）

2017-06-07 13:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃米有多夯？去年美濃區生產60幾萬公斤的高雄147良質米，上市才8個月，60幾萬公斤的米全數賣光，美濃農會還特別發布新聞，避免消費者白跑一趟，但農會總幹事鍾清輝還是被誤會，地方耳語他把美濃米轉賣到他處去，牟利賺取價差。

鍾清輝笑說，從以前聽到現在，通常都只有米賣不完，媒體憂心大聲疾呼要民眾儘量採購白米，讓辛苦的農民得以度過難關的說法，但美濃米外觀和食味佳、米飯有淡雅香氣且不過分濃郁，就算是冷飯食用仍保有香甜的口感，是饕客首選之米，即使去年收購180公頃、約60幾萬公斤的良質米，但還是不夠賣，連零售商家也要進場搶貨，人氣超夯。

今年，與美濃農會契作生產高雄147良質米的稻農，從去年的180公頃提升到210公頃，產量也從60幾萬公斤成長到80幾萬公斤，美濃農會預估，根據市場熱銷程度來看，今年生產的新米，可能在明年稻米採收期前，就會被搶購一空。

今天上午，美濃農會舉辦高雄147良質米上市發表會，介紹美濃高雄147米從產地到餐桌的生產流程，高市農業局長蔡復進也力挺，希望消費者能夠認識每一口米飯，都是農民與農會合作的心血結晶；美濃家政班媽媽們也說，採用高雄147煮出來的米飯，冷飯不會變硬反而更Q彈有香氣，非常適合為家人帶便當。