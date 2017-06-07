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孝順新人病房辦婚禮 完成單親癌末母遺願

新人親吻互許終身。（記者張軒哲攝）

2017-06-07  13:41

〔記者張軒哲／台中報導〕55歲單親黃姓單親媽媽，辛苦養育兩名兒子，但黃婦因直腸癌末期入住安寧病房。29歲華姓長子與沈姓女友侍母至孝，一同離職輪流守在病榻照護。小倆口為了讓癌末母親眼見證自己完婚，與沈女在恩寧病房舉辦簡單的結婚儀式，身體虛弱的黃婦露出難得笑容，場面溫馨。

黃婦原本在私人企業擔任教育訓練講師，含辛茹苦養育兩名兒子，近年飽受癌症折磨，歷經多次治療，身體相當虛弱，目前在童綜合醫院恩寧病房靜養，兩個兒子與未過門的沈姓媳婦長伴左右，護理人員一直以為沈女是黃婦的女兒，才會這麼孝順。

28歲沈女與華男交往6年多，2人原本在同一間公司上班，為了照護母親，還一起離職陪伴，孝心感動醫護人員。華男得知母親最後的心願是看到自己完婚，決定在醫院病房區舉辦一場婚禮，邀請20多名親友與會，在母親與大家的祝福下，互戴戒指完婚，沈女感動落淚，擁抱躺在病床的婆婆。

黃婦身體相當虛弱，勉強擠出一抹微笑，華男說，怕自己一講話就會哭，只好用擁抱表示愛與關懷，感謝母親養育之恩。

童綜合醫院副董事長童瑞龍擔任證婚人，他稱讚新郎與新娘照護母親，孝心感動醫護人員，因此得知有這樁美事，院方也盡力促成，讓所有親友見證這對孝順新人完成終身大事。

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  • 癌末母見證新人互戴婚戒。（記者張軒哲攝）

    癌末母見證新人互戴婚戒。（記者張軒哲攝）

  • 沈姓新娘擁抱躺在病床的婆婆。（記者張軒哲攝）

    沈姓新娘擁抱躺在病床的婆婆。（記者張軒哲攝）

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相關關鍵字： 單親媽媽 癌末 結婚
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