全台位鋒面前暖區 台北飆出35.5度高溫

台北站今中午出現35.5度高溫。（圖擷取自中央氣象局）

2017-06-07 13:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全台熱烘烘！氣象局表示，微弱鋒面接近台灣北部海面，全台位於鋒面前暖區，西半部各地最高溫都有34、35度，台北今天上午11點40分飆出35.5度，達該站最高溫紀錄。氣象局預告，明天鋒面仍持續通過台灣，帶來微弱的東北風，各地高溫將比今天降2~3度，不會再像今天這麼熱，北部高溫30~32度、中部高溫31~32度、南部約為31~33度左右。

氣象局表示，台北站今年4月10日高溫紀錄也曾達35.5度，創下該站最高溫紀錄，根據氣象局觀測指出，今天全台高溫第一名為台北站35.5度，其次是板橋34.9度、嘉義34.5度、台中34.5度。

氣象局指出，鋒面今明2天逐漸通過台灣北部海面，明天開始鋒面將帶來微弱東北風，北海岸將出現短暫陣雨，其他各地仍以多雲天氣型態為主，但要注意午後有雷陣雨發生機率。

氣象局指出，週五至下週日太平洋高壓勢力較強，台灣附近天氣大致穩定水氣較少，午後雷陣雨區域也減小，大致分布在山區和東北部地區附近。下週一太平洋高壓勢力稍退，水氣稍增，東半部地區有些局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及各地山區也有短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機率。下週二鋒面接近台灣附近，天氣趨於不穩定，北部及東北部有短暫雷陣雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨，應留意較大雨勢；東南部地區有焚風發生的機率。