國語日報爆紛爭 董事長林昭賢：請教育部收回

國語日報董事長林昭賢今天受訪表示，董事會僵持不下，他曾建議教育部收回國語日報。（圖取自國語日報官網）

2017-06-07 13:31

〔記者林曉雲／台北報導〕財團法人國語日報爆董事會糾紛，董事長林昭賢今天受訪表示，他已經79歲，依章程有80歲的年齡限制，他不可能再連任，國語日報從成立到現在都是教育部的錢、教育部的人、教育部的機器，到現在沒有私人的捐資，也沒有民間的捐資，完全是教育部的，這次發生董事會紛爭，他也去跟教育部報告，請教育部收回國語日報。

創刊70年的國語日報董事長爆出鬧雙胞爭議，現任董事會在今年228到期，3月間董事會選出曾永義為新任董事長，但因原董事長林昭賢曾發文延後董事會，也未主持3月改選董事會，教育部認定改選不符合法定程序，發文要求限期完成改選。

林昭賢憤憤不平表示，他怎麼可能故意不改選，又不是沒有行政資歷的人，講一句簡單的話，他的年紀已經到了，又不能再連任，是有人要搶董事長這個位置，他又沒有必要跟他們搶，他已經79歲，放消息的人避重就輕，爭不到有障礙，就怪到他頭上，叫他不要管，但他是董事長、要主持會議裁決，怎麼能不管？

林昭賢表示，污衊他沒有用，他也不會要連任，但就是有人解讀是他在阻擋，抹黑他要戀棧，他已向教育部報告，往後要怎麼走，就全聽教育部，董事之間有派系紛亂，要搶董事長位置，要搶也不是跟他搶，不能當董事長是規定。昨天本來要召開董事會，從10點開始一直到快下午1點，董事長都沒有講話的餘地，董事連番發言，他連宣布會議開始都不行，會議完全沒有開始，有人主張要協商，各說各話。

林昭賢表示，國語日報從成立到現在都是教育部的錢、教育部的人、教育部的機器，到現在沒有私人的捐資，也沒有民間的捐資，完全是教育部的，他也去跟教育部報告，請教育部收回，過去也不是沒有人想要私有化，他從當常務董事到董事長，也是大家爭奪最後丟給他，這次紛爭一直無法解決，他有跟教育部說乾脆收回，也嗅到有私人掌控的跡象，不過教育部收回也是茲事體大，中間有很多程序，教育部就是要收回也是緩不濟急，現在大家僵持不下，教育部可以下令接管董事會，解散董事會再指派重組。

中研院院士、台大名譽教授曾永義受訪表示，他曾經一度被選為董事長，但教育部對國語日報董事會有所指示，教育部是主管機關，應依教育部的指示去行事，教育部認定不合教育部程序，一切遵照教育部，整件事錯綜複雜，與世無爭，他沒有多大興趣，國語日報是一個教育報紙，對社會有非常好貢獻的報紙，70年的根基應該好好維持下來，他是讀書人對行政不熟悉，但如果報社有需要，為了和諧，他就會出來，他在台大教書，好好做學問，是他人生最大愉快的根源。