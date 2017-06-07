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有機及友善耕作說明會 5縣市輪番登場

2017-06-07  13:31

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院農業委員會鼓勵農民有機及友善耕作，於5月5日公告發布相關辦法，為讓民眾了解各項輔導措施，農糧署北區分署於6月份起在北部地區及金門等地舉辦宣導說明會，詳細資訊公告於農糧署北區分署網站。

時間及地點如下： 

一、新北市：6月16日上午10點雙溪區公所、6月29日上午10點林口區農會。 

二、桃園市：6月14日及23日上午10點農糧署北區分署（桃園區大同路111號）。 

三、新竹縣：6月23日上午10點尖石鄉公所、6月28日上午10點新竹縣農會。 

四、苗栗縣：6月16日上午10點西湖鄉農會、6月26日上午10點公館鄉農會。 

五、金門縣：6月12日下午2點金門縣農會、7月13日上午10點烈嶼鄉公所。 

農委會於5月5日公告「友善耕作推廣團體審認要點」及「有機及友善環境耕作補貼要點」，鼓勵有機及友善耕作農友持續經營，相關措施簡述如下： 

一、開辦有機及友善環境耕作補貼，每年每公頃補貼3至8萬元。 

二、有機驗證及檢驗費補助比例由80％提高至90％。 

三、溫網室設施補助比例由1/3提高為1/2。 

四、增加有機農業生產農機具及加工設備補助項目，按個別農民補助1/3、共同使用補助1/2。 

五、有機肥料補助由每公斤2.5元提高至3元，每公頃最高補助10公噸，計3萬元。 

六、微生物肥料每公頃最高補助5千元。 

七、輔導地方政府、退輔會或團體設置有機集團栽培區。 

八、加強推動學校午餐及團膳使用有機食材。

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