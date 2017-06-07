農民注意！防治荔枝椿象 廢耕園地不處理也要罰

農業局舉辦「認識荔枝椿象及荔枝椿象防治方法」講座，邀請農委會農業試驗所助理研究員黃毓斌（右）主講。（農業局提供）

2017-06-07 12:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市去年首度發現荔枝椿象，引發危機，農業局除採取平小蜂生物防治及舉辦講座，供民眾認識荔枝椿象加強防治，並呼籲民眾既使園廢耕，只要出現荔枝椿象仍需防治，否則將依《植物防疫檢疫法》規定開罰，罰款1萬元至5萬元。

農業局表示，荔枝椿象去年首度在台中發現，因其成蟲會越冬生長，且今年冬季氣候較暖，引發台中市荔枝椿象危機，除了校園、公園及行道樹可以見到牠的蹤跡外，也有民眾在晾曬的衣服上發現蟲卵，針對不同地點發現荔枝椿象，將由各主管機關單位處理，民眾若有發現，也可撥打1999通報，將儘速請相關單位處理。

另廢耕園地主如不自行防治荔枝椿象，農業局得依《植物防疫檢疫法》規定，將通知土地所有人或管理人進行防治，如未依通知進行防治，可處1萬元以上5萬元以下罰款。

農業局為防治荔枝椿象所引起的果樹危害，今年採取「平腹小蜂」生物防治，並補助農民每公頃500元購買安全藥劑；另考量今年荔枝椿象疫情較往年更為嚴重，市府加碼補助荔枝、龍眼農友生產資材每公頃3000元。

農業局並於今天在陽明市政大樓舉辦「認識荔枝椿象及荔枝椿象防治方法」，邀請農委會農業試驗所助理研究員黃毓斌主講，吸引近200人參與，現場討論熱烈。

黃毓斌表示，荔枝椿象會危害植物新梢、嫩芽，龍眼、荔枝、台灣欒樹等無患子科作物是主要寄主作物，卵呈圓球狀、常14粒聚生，新生卵呈淡綠色，孵化前顏色轉深，由於卵無毒性，民眾可在發現時將其刺破並撥除，減少蟲體孵化；若蟲及成蟲受驚擾時常射出具腐蝕性的臭液，民眾若被臭液噴到，應立即用清水沖洗、冰敷，必要時儘速就醫，民眾到戶外活動時多加注意，如發現荔枝椿象，切勿驚動並儘速遠離。