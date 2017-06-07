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南市推沼氣再利用 減少化肥又可賺錢

2017-06-07  12:51

［記者王涵平／台南報導］肥水變黃金，南市推廣沼氣再利用，能減少化肥又能賺錢，對全球減碳也盡份心力，今年預計補助6場畜牧業，農業局呼籲業者踴躍申請。

南市農業局畜產科長周志勲表示，近年來由於畜牧業過度飼養及企業化經營，畜牧廢水未經處理即排放，造成環境惡臭及污染，遭民眾詬病，不僅傷害環境，也傷害業者荷包，沼氣發電成為改善環境重要設置，且最易取得的替代性能源之一。

農業局今日舉行「沼出新能源 翻轉新生活」記者會，邀請專家學者推廣沼氣發電與利用，由於畜牧廢水產生的沼氣約含60～~80％甲烷、20～30％二氧化碳及少量的氧化亞氮，影響全球溫室效應致劇。

以飼養規模5000頭的養豬場為例，每日每頭豬隻產糞尿4.5公斤計算，每年可產生8212.5公噸糞尿，約可產出45萬9316立方米沼氣量，以每0.6立方米沼氣發電1度，每度電費2.5元計算，預計每年可節省電費191.38萬元，約可減少碳排放量7153.8噸CO2e/yr，相當可觀，此外，發酵後的沼液沼渣可申請施用於農田回灌，減少化學肥料支出，讓廢棄物轉為資源再利用，一舉數得。

農業局指出，中央政府為推動綠色能源政策，已組成專家團隊，改進發電技術，協助畜牧場規劃評估與提供諮詢服務，預計106年底達到100萬頭豬投入沼氣發電，109年達到250萬頭為目標，並補助非公司組織經營型養豬場，依據在養量或登記飼養量級距，分別補助沼氣發電獎勵金、高床設施、雨廢水分流系統、沼氣發電相關設備等項目，有意申請之養豬場可向所在地區公所洽詢申請。

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  • 南市推廣沼氣再利用，能減少化肥又能賺錢。（記者王涵平攝）

    南市推廣沼氣再利用，能減少化肥又能賺錢。（記者王涵平攝）

  • 南市推廣沼氣再利用，農業局呼籲業者踴躍申請。（記者王涵平攝）

    南市推廣沼氣再利用，農業局呼籲業者踴躍申請。（記者王涵平攝）

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