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預約滿城鳳凰花開時 小學畢業生種鳳凰木

台南市鳳凰花會與和順國小合作，由畢業生種下鳳凰木幼苗。（記者劉婉君攝）

2017-06-07  12:20

〔記者劉婉君／台南報導〕畢業季到了，台南市鳳凰花會連續2年推動的「畢業了，我們來種鳳凰花」活動，今天上午在安南區和順國小啟動，由畢業班小朋友種下小樹苗，為小學生涯留下美麗記憶。

「畢業了，我們來種鳳凰花」活動，去年有安平、忠義、崇學國小3校一起參與，今年再與和順、虎山實小合作，希望逐步再現滿城鳳凰花盛開的台南。

今天的種樹活動由和順國小校長柯禧慧與鳳凰花會會長楊淑芬主持，入圍2017年金曲獎最佳演唱、最佳專輯、最佳作曲、最佳作詞、最佳年度專輯的金曲歌王謝銘祐，現場演唱「鳳凰花飛啊飛」，台南社區大學植物學老師李武昌講解樹苗的移植和照護。隨後由畢業生種下各班的鳳凰木，學生們並相約畢業後要組織「護樹隊」，返校為樹苗澆水。

楊淑芬表示，希望藉由「畢業了，大家一起種花」的活動，為畢業的孩子和學校留下美好記憶，也為學弟妹留下美麗的校園景觀。

畢業生黃品琇、王柔懿、蘇祈箏說，種下的幼苗大家一起創造的點滴，以後回母校看到這棵鳳凰木時，回憶也會湧上心頭。「這些樹留給學弟妹，畢業後我一定會再回來看看這一些痕跡。」

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