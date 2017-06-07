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豪雨影響 壯圍新疆哈密瓜損失10年來最慘

壯圍鄉的新疆哈密瓜，近日進入採收期。（記者林敬倫攝）

2017-06-07  12:23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉特產新疆哈密瓜，農民於端午節後陸續採收，今年雖受到梅雨季節強降雨影響，全鄉約有2分之1的哈密瓜因水氣太多造成裂果損壞，但鄉內仍產出5萬多顆新疆哈密瓜，瓜農官漢煤表示，這是近10年來損失最慘重的1年。

壯圍鄉的瓜農每年約在過年期間開始整地，種植新疆哈密瓜，於端午節前後進行採收工作，共11公頃的瓜田，每年可產出約10萬餘顆哈密瓜，由於壯圍地區春夏期間，日夜溫差大，陽光充足，果蠅也較少，產出的哈密瓜品質高，口感清爽，甜度可達15度。

官漢煤說，雖然鄉內的新疆哈密瓜，都是採A型支架種植，讓瓜果可以遠離地面，不被積水泡爛，但今年因為梅雨季節強降雨，讓田裡水氣過多，許多哈密瓜因此有果裂的狀況發生，損失是近10年來最慘。

壯圍鄉農會總幹事陳玉華說，新疆哈密瓜外型呈長條狀，果皮很薄，冰過再吃口感清脆香甜，夏天吃非常爽口，希望民眾可以多多購買，支持辛苦的農民，農會於10日上午10點在壯圍鄉新南鎮案宮，舉辦「106年嚴選哈密瓜推廣行銷」活動，參加民眾可免費品嚐在地的新疆哈密瓜，歡迎踴躍參與。

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  • 壯圍鄉的新疆哈密瓜，近日進入採收期。（記者林敬倫攝）

    壯圍鄉的新疆哈密瓜，近日進入採收期。（記者林敬倫攝）

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