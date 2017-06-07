謝天謝地 新東國小畢業生收割夢想田稻米

新東國小畢業生經過1年的種稻課程，今日下田收割展現成果。（記者王涵平攝）

2017-06-07 12:15

［記者王涵平／台南報導］台南市新東國小畢業生經過1年的種稻課程，今日下田收割展現成果，校長林秋美希望學生友善大地的學習態度，延續到未來的生活與工作，也能讓地球永續生存。

新東國小教師李榮宗去年開始推動自然農法種稻課程，利用面積1.4分的稻田種植台南16號稻米，以及32種品系的稻米，在相伴工稻農學堂、新東國小協助與仕安靑輔社協力下，學童透過種稻實作順利完成每個實驗步驟。

李榮宗表示，台南16號稻桿較細，是台灣最榮易倒伏的稻種，慣行田容易倒，除非氮肥控制在每分地10公斤以下，而自然農法較不易倒，因為自製菌肥含氮量較少，今年穗長達23公分、米粒飽滿，如沒被福壽螺吃掉太多株，產量會驚人。

此外，實驗田相當成功，葉色佳、植株健壯、稻穗長、稔實高、病害少，出穗前3名為多納黑米、益全香米、台稉1號。

畢業班9位學生今日上午冒著豔陽酷暑，由校長林秋美帶領下田割稻，之後再將稻穗利用古早甩桶將稻米脫離，李榮宗表示，透過種稻課程，學童可以發現原來種稻也可以不用化肥農藥與市售有機肥，原來種稻只要講求科學，回歸自然能量循環，懂得水稻生態，那麼孩子也不會輸給老農，誰說務農沒前途。

林秋美強調，全校師生透過收割活動，也能體驗粒粒皆辛苦，食物來源不容易，希望孩子可以珍惜，而自然農法的友善耕作可以養活人類，地球更可以永續。

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