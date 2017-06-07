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北市貓犬訓練暑期班 7月免費開課

飼主陳妙瑛帶著丈夫與愛犬Duke分享上課心得。（記者黃建豪攝）

2017-06-07  12:10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市「貓犬學校」暑期班將於7月開課，課程分為動、靜態兩類課程，分別同時教導飼主與寵物如何親近互動，以及教授飼主正確飼養觀念，學費已由政府補貼，但每班只收10組學員，推薦新手毛小孩爸媽把握機會。

台北市貓犬學校由動物保護處、社區大學與犬隻訓練學校合作開立，今天上午舉辦記者會，邀請飼主陳妙瑛與愛犬Duke現身說法。陳妙瑛說，家裡第一次養狗，完全不了解狗的習性和肢體語言，出外散步時，Duke常暴衝，變成狗在遛人，經過6週訓練後，Duke暴衝的習慣已經改善。

陳妙瑛也強調，到貓犬學校上課，並不是單純訓練狗，而是教育飼主如何學會正確與寵物互動。

記者會現場，還請來寵物治療犬「愛寶」示範灌籃、套圈圈、玩黑白猜等互動方式。訓犬師王昱智表示，訓練愛寶學會這些的並不是他，而是上過貓犬學校的飼主本身，上課除了簡單基本訓練外，重點是培養飼主與寵物間的感情和信任。

動保處表示，台北市貓犬訓練學校暑期班預計7月17日至8月25日開課，每班同時開設有動態的「寵物行為訓練」（北投、萬華、中正、內湖社區大學）與靜態的「同伴動物行為教育及照護」（松山、文山、大安、士林社區大學）兩種課程，報名採網路預約制，由社區大學發布錄取通知，每班只收10組學員，可上各社區大學網站報名，若錯過暑期機會的飼主，則可報名9月至10月開課的秋季班。

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  • 「愛寶」現場示範套圈圈。（記者黃建豪攝）

    「愛寶」現場示範套圈圈。（記者黃建豪攝）

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標題：北市貓犬訓練暑期班 7月免費開課


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