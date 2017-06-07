華固辦股東會 華固新天地自救會前往抗議

華固新天地自救會前往世貿中心門外抗議（記者周彥妤攝）

2017-06-07 12:10

〔記者周彥妤／台北報導〕華固建設今早在台北世界貿易中心舉行股東會，華固新天地自救會前往大門外抗議，高喊「不良建商，還我公道！」，痛斥華固巧立名目，以「地上權之使用權」矇騙準住戶，要求歸還地上權及房屋所有權。

自救會代表黃先生表示，華固賣房時就在欺騙準住戶，宣稱能「分戶貸款」，直到交屋之際才發現是「分期付款」給華固。黃先生說，準住户花大錢買房，買到的卻是權利大打折扣的產品，不僅無法向銀行貸款，華固卻能從中吸收稅額抵稅，房屋稅、火險及地震險都要準住户買單，房子若有任何損害也要賠償，華固好處全拿。

市議員徐世勳表示，華固與準住戶簽訂的合約，明顯利於建商，準住戶當初錯信華固說詞，誤以為是經有政府保障定型化契約，拖到交屋才瞭解完全不是這回事。不少準住戶為了盡速讓事情落幕，甚至願意解約支付違約金，但華固態度強勢，堅持按房價的15%計算。

華固自救會成員簡先生表示，多數準住戶當初買房，都是認為華固過去風評良好，不斷強調有政府背書，又向買方宣稱可以借款，要他們放心，也才會如此信任，直到交屋前夕才知道上了當。

黃先生強調，自救會要求華固返還地上權和房屋所有權，至少讓準住戶能向銀行貸款。目前仍與華固協調，未來不排除採取法律行動。