遠航9地勤端午請假抗議 1督導昨遭解僱

2017-06-07 12:12

〔記者楊媛婷／台北報導〕遠東航空再起風波！繼5月6日有21名空服員集體請假抗議17名空服員因爭取勞權卻遭到資遣，5月21日端午疏運期間有9名地勤集體請假抗議低薪，但昨天有一名在端午疏運期間請假的地勤運務督導遭遠航資遣，引發員工不滿，遠航證實該員資遣訊息，並稱是該員身為主管卻煽動其他員工集體請假。

遠航企業工會指出，該員5月21日時因身體不適請病假，卻遭解雇，到底工作權益與保障何在，也表示該員可能是因為要幫運務員工爭取權益，因此遭到任意開除，批遠航非法解雇外，也指遠航要如何保障員工與旅客權益，並呼籲大家趕快加入工會爭取權益。

遠航則回應，確實昨日有一名地勤運務督導遭到資遣，主要因為是他身為主管，但在工作上竟有煽動其他員工集體請假的不妥行為，當天有9名地勤員請假，後來公司調度人力後，作業才沒有受到影響，也指出該員是因為違反勞動契約才遭到解雇，也說會對自稱遠航工會顧問林芸在網路散布不實消息等依法提出告訴。

對於地勤可能醞釀相關動作，遠航則說今日地勤作業一切正常。

遠航發出的聲明如下：

一、本公司台北站前王XX督導，於上班時間利用公司電腦串連煽動同仁集體請假，影響公司航班運作，經查屬實，依遠東航空公司工作規則第66條第1項第3款：「造謠生事、煽動非法集體休假、怠工者屬情節重大」及第65條：「員工違反勞動契約或工作規則之規定而情節重大者，公司得逕行終止勞動契約」，自6月6日起與王員終止勞動契約。

二、依據勞基法第12條第4項：違反勞動契約或工作規則，情節重大者，雇主得不經預告終止契約。

三、另自稱本公司工會顧問林芸於網路上發佈本公司違反勞動基準法等不實資訊，本公司將依法提出毀謗告訴。