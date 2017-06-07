攀樹體驗 學子觀察校園生態

中原大學舉辦「大樹教室生態講習暨攀樹活動」，請到專業攀樹師帶領師生進行攀樹體驗。（中原大學提供）

2017-06-07 12:08

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中原大學景觀學系、學生會、登山社等社團於學期末合辦「大樹教室生態講習暨攀樹活動」，請到專業攀樹師帶領師生進行攀樹體驗，藉此認識校樹生態、檢視樹木健康，更能體會植物與周邊環境的風貌。

中原大學創校超過一甲子，校園內種有尤加利樹、溼地松、木麻黃、樟樹、銀樺等，綠色植物在校園呈現一片綠蔭，是校友求學時的共同記憶。

這堂首次結合課程的攀樹體驗，邀請專業攀樹師—土木系校友翁恆斌、電機系校友杜裕昌，以及「攀樹趣-Climbing Tree」專業團隊，帶領師生觀察大樹的構造、枝葉分布狀況與樹體的健康狀態，再透過攀樹繩與專業器材爬上樹梢，以不同的角度觀察校園樹木生態。

杜裕昌表示，隱藏在大樹濃密枝葉中的枯枝往往因大風吹襲掉落，甚至傷害到路人，攀樹師的修樹工作，就是攀上高樹，挑選最適當的位置鋸枝，以維護人與樹的安全；景觀系老師黃啟東也說，攀樹在國外被視為精準修剪樹木的國際技術，透過實做來認識樹型、修枝技巧，可以讓學生更能體會植物與周邊環境的風貌。

約50位學生穿上裝備依循指導後體驗攀樹都說「這是第一次爬樹，但看似簡單的縮腿、推繩、手拉繩、腳踩直就相當費力，過程中難免擔心會掉下來，但是能在上空俯看校園，感覺更特別、美麗，相當值得。