這學校畢典這麼恐怖？ 畢業生提「人頭」見學弟妹

長榮女中畢業生（左排）把象徵三年重要教具的假人頭傳承給學弟妹。（記者王俊忠攝）

2017-06-07 12:09

〔記者王俊忠／台南報導〕每天帶顆假人頭上下學，這種心情大概只有美容群科學生能體會！南市長榮女中盛大舉辦畢業典禮，校方安排「人頭」傳承儀式，由於假人頭是美容科與時尚造型科學生美髮技藝養成的重要教具，也見證學生辛苦學習歷程，畢業學長姐將該群科的精神象徵傳承給學弟妹、再三叮囑要善待「它」。

長榮女中是台南最早設有美髮相關科系的職校，現今美髮市場執業人員不少來自長女畢業生，求學階段別人是背書包上學，他們背的卻是假人頭！在3年學習中，學生必須仰賴這顆人頭，按部就班學習冷燙、整髮、吹剪及梳編技術，人頭雖是假的，髮絲可都是真的，練習才有真實感。

這顆「人頭」髮長約40至46公分，學生先從冷燙上捲棒學起，接著進入整髮、上青捲階段，期間老師會穿插剪髮課程，每次學剪一些，人頭的髮長便短一些，直到最後變成娃娃頭，就是標準的豬哥亮髮型時，這顆「人頭」便「壽終正寢」，需再添購新的人頭練習，每位學生在高中3年至少要歷經10顆「人頭」淬煉，才能學成畢業。

長女表示，由於訓練嚴苛，學生對這顆「人頭」是又愛又恨，除了學校課程，老師每天會派回家作業，「人頭」天天要跟著主人回家，成為挑燈夜戰的夢魘。學生擔心做好的「人頭」放在袋子裡髮型會亂掉，所以不管走路、搭車，都會把「它」小心翼翼捧在手上，捧「人頭」上下學也成了長女校門特殊景象。

有男學生等公車時，癡癡望著「它」的模樣，常引人側目，也曾有學生搭機車後座，失手將「人頭」掉落，一顆人頭就這麼滾出來，把路人嚇得驚聲尖叫、癱軟在地。

因為假人頭是學生重要的教具，上課中若有學生對「人頭」用力拉扯，老師還會開小玩笑威脅說，「小心它晚上來找你算帳!」。每位學生和他的「人頭」都有一段愛恨情仇的糾葛，情牽3年難分難捨，又因練習的過程實在很辛苦，有畢業生笑說，仇、恨成分多一些！但這顆人頭一路陪他們成長，堆疊許多心血，畢業時浮現的是感激與不捨，希望這分感動與心情能與學弟妹分享，希望學弟妹莫忘初衷，有頭有尾地學好美髮技藝，將來能夠出「頭」天！