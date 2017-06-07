台南健康臨時攤販集中場 攤商到市府抗議

2017-06-07 11:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成立近25年的台南市健康臨時攤販集中場，市府已於103年3月終止契約，這月起依行政法強制執行遷離，20多戸攤商不滿市府漠視他們生存權益，今日到市府陳情抗議，要求還他們公道。經濟發展局副局長殷世熙代表接下陳情書後，抗議行動平和落幕。

自治會長楊家有率領攤商舉抗議布條到市府陳情，揚言市府若再置之不顧，將採取更激烈手段。他們指出，當時市府收容流動攤販，攤商集資蓋市場，後來每戶又繳市府15萬元取得永久使用權，至今每月繳使用補償金1500餘元，市府逕將市場用地變更公園用地，不曽知會他們，現又強迫他們搬離，市府「一面要錢、一面迫遷」，不顧百姓生計及公義，天理何在！ 攤商更質疑市府犠牲他們最後目的，難保不是為了要再變更住商用地售利？

市場處説明表示，該場營運不佳，使用率低，營運業種多有不符，縣市合併前已變更公園用地以利區域發展，103年3月終止契約後，才採取行政訴訟途徑，取得台南地院執行處就占用攤商強制遷移，這段期間多次與攤商溝通協調並輔導轉移别的市場，但占用攤商不願意接受。

市場處表示，早年政府為了收容流動攤販才有「臨時市場」措施，由於民間私下買賣轉移使用權，政府才修法給這類市場攤商繳使用金放寬合法化，但用地性質仍是「臨時市場」並非永久市場，契約終止後的占用，則依公有地占用規定繳用地補償金，並非是租金，各縣市類似占用公有地陳年舊案大都如此，並非只有南市收補償金。

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