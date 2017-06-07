慶祝鐵路節 中華郵政推火車明信片及鐵道橋梁郵票

中華郵政慶鐵路節，推火車明信片及鐵道橋梁郵票（圖：中華郵政公司提供）

2017-06-07 11:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路歷史超過百年，鐵道橋梁也不斷演進及創新，為介紹台灣鐵道橋梁之美，中華郵政公司將以鐵道橋梁搭配行駛其上的火車為主題，於6月9日鐵路節當天發行台灣鐵道橋梁郵票1套4枚，郵票面值分別為5元及12元各2枚。

台灣鐵道橋梁郵票4枚圖案分別為：

（1）位於宜蘭線羅東站及冬山站間，以淡綠防鏽塗裝，突顯蘭陽地區多雨的翠綠景緻的冬山河橋，橋上的太魯閣號，主要營運於東部幹線。

（2）位於台鐵平溪支線三貂嶺站及大華站間，是全台唯一魚腹型鋼梁造型的幼坑橋，橋上的蒸汽火車是配合特殊節日行駛。

（3）位於台中山線大安溪支流景山溪上，是國內預力鋼筋混凝土鐵路橋極致的鯉魚潭橋，橋上的EMU800型「微笑號」電聯車，主要通行於西部幹線、宜蘭線及北迴線。

（4）位於台中山線三義站及泰安站間，採雙線軌道設計，北連台中山線二號隧道，南通泰安的大安溪橋，橋上的普悠瑪號，東、西部幹線均可見它的身影。

配合郵票特別印製的首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡，提前於今發售；民眾可至全國各地郵局或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

另外，中華郵政公司特與台鐵局合作推4款特色火車明信片，將於6月9日起於全省23個貼用特色郵票指定郵局，供民眾免費索取。中華郵政公司表示，明信片特別採用3D印製提升收藏價值，並以金牌圖形連結中華郵政公司、台鐵局及CK-124煤鄉浪漫號、EMU-800微笑號、TEMU-1000太魯閣號、TEMU-2000普悠瑪號等4款特色火車，增添民眾收藏樂趣。